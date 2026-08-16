قیمت امروز RIV Coin

قیمت لحظه‌ ای RIV Coin (RIV) در حال حاضر برابر با $ 0.00342328 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.14% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RIV به USD برابر با $ 0.00342328 برای هر RIV می‌ باشد.

توکن RIV Coin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 7,228,699 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 2.11B RIV می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RIV در بازه‌ ای بین $ 0.00336326 (حداقل) و $ 0.00351638 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.04727658 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RIV طی یک ساعت گذشته به میزان +0.31% و در هفت روز اخیر به میزان -0.58% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 381.69K رسیده است.

اطلاعات بازار RIV Coin (RIV)

ارزش بازار $ 7.23M$ 7.23M $ 7.23M حجم (24 ساعته) $ 381.69K$ 381.69K $ 381.69K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 30.81M$ 30.81M $ 30.81M سرمایه در گردش 2.11B 2.11B 2.11B عرضه کل 8,999,998,305.139772 8,999,998,305.139772 8,999,998,305.139772

ارزش بازار فعلی RIV Coin برابر است با $ 7.23M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 381.69K. عرضه در گردش RIV برابر است با 2.11B، و عرضه کل آن 8999998305.139772 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 30.81M است.