RIPPLE WITH RIZZRIZZLE چیست

RIZZLE is a memecoin built on the XRPL. It’s a playful twist on “Ripple,” where the “p”s are replaced with “z”s—adding “Rizz” to Ripple. Rizz is a popular slang term for charisma, especially among Generation Z. While RIZZLE is primarily a memecoin with a strong focus on community building, it also offers various trading bots and is developing an AI agent that will soon be able to speak in Spaces on X. By leveraging the cultural relevance of “Rizz,” one of the most widely used slang terms among Gen Z, RIZZLE aims to expand beyond the existing XRPL user base and onboard a new wave of users. RIZZLE is a memecoin built on the XRPL. It’s a playful twist on “Ripple,” where the “p”s are replaced with “z”s—adding “Rizz” to Ripple. Rizz is a popular slang term for charisma, especially among Generation Z. While RIZZLE is primarily a memecoin with a strong focus on community building, it also offers various trading bots and is developing an AI agent that will soon be able to speak in Spaces on X. By leveraging the cultural relevance of “Rizz,” one of the most widely used slang terms among Gen Z, RIZZLE aims to expand beyond the existing XRPL user base and onboard a new wave of users.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت RIPPLE WITH RIZZ (USD)

ارزش RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت RIPPLE WITH RIZZ را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت RIPPLE WITH RIZZ را بررسی کنید!

RIZZLE به ارزهای محلی

توکنومیکس RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE)

درک، توکنومیکس RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده RIZZLE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) امروز RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای RIZZLE به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی RIZZLE نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی RIZZLE نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار RIPPLE WITH RIZZ چقدر است؟ ارزش بازار RIZZLE برابر است با $ 30.56K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش RIZZLE چقدر است؟ عرضه در گردش RIZZLE برابر است با 989.87M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت RIZZLE چقدر بوده است؟ RIZZLE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت RIZZLE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ RIZZLE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات RIZZLE چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای RIZZLE برابر است با -- USD . آیا RIZZLE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد RIZZLE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت RIZZLE مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE)