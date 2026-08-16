قیمت امروز Rip Cars

قیمت لحظه‌ ای Rip Cars (CARS) در حال حاضر برابر با $ 0.050659 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 6.28% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CARS به USD برابر با $ 0.050659 برای هر CARS می‌ باشد.

توکن Rip Cars در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 653,477 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 12.90M CARS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CARS در بازه‌ ای بین $ 0.0464402 (حداقل) و $ 0.058394 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.064229 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.0394793 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CARS طی یک ساعت گذشته به میزان -0.07% و در هفت روز اخیر به میزان +1.06% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 18.12K رسیده است.

اطلاعات بازار Rip Cars (CARS)

ارزش بازار $ 653.48K$ 653.48K $ 653.48K حجم (24 ساعته) $ 18.12K$ 18.12K $ 18.12K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M سرمایه در گردش 12.90M 12.90M 12.90M عرضه کل 25,799,786.641216 25,799,786.641216 25,799,786.641216

ارزش بازار فعلی Rip Cars برابر است با $ 653.48K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 18.12K. عرضه در گردش CARS برابر است با 12.90M، و عرضه کل آن 25799786.641216 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.31M است.