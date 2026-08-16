قیمت امروز Riot Platforms xStock

قیمت لحظه‌ ای Riot Platforms xStock (RIOTX) در حال حاضر برابر با $ 9.99 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RIOTX به USD برابر با $ 9.99 برای هر RIOTX می‌ باشد.

توکن Riot Platforms xStock در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 58,859 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 6.18K RIOTX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RIOTX در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 44.97 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 9.99 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RIOTX طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.00 رسیده است.

اطلاعات بازار Riot Platforms xStock (RIOTX)

ارزش بازار $ 58.86K$ 58.86K $ 58.86K حجم (24 ساعته) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 55.95M$ 55.95M $ 55.95M سرمایه در گردش 6.18K 6.18K 6.18K عرضه کل 5,599,172.101744626 5,599,172.101744626 5,599,172.101744626

ارزش بازار فعلی Riot Platforms xStock برابر است با $ 58.86K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.00. عرضه در گردش RIOTX برابر است با 6.18K، و عرضه کل آن 5599172.101744626 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 55.95M است.