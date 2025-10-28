قیمت لحظه‌ ای Ricky The Raccoon امروز برابر است با 0.00004662 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت RICKY به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت RICKY را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Ricky The Raccoon امروز برابر است با 0.00004662 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت RICKY به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت RICKY را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Ricky The Raccoon

قیمت Ricky The Raccoon (RICKY)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 RICKY به USD:

-6.90%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Ricky The Raccoon (RICKY)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:12:49 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Ricky The Raccoon (RICKY) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
کمترین قیمت 24 ساعته
بیشترین قیمت 24 ساعته

-0.53%

-6.90%

-13.96%

-13.96%

قیمت لحظه‌ ای Ricky The Raccoon (RICKY) برابر است با $0.00004662. در 24 ساعت گذشته، RICKY در بازه قیمتی حداقل $ 0.00004675 تا حداکثر $ 0.00005106 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته RICKY برابر با $ 0.00478606 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00004624 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، RICKY در یک ساعت گذشته -0.53%، در 24 ساعت گذشته -6.90% و در 7 روز گذشته -13.96% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Ricky The Raccoon (RICKY)

ارزش بازار فعلی Ricky The Raccoon برابر است با $ 46.75K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش RICKY برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 46.75K است.

تاریخچه قیمت Ricky The Raccoon (RICKY) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Ricky The Raccoon به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Ricky The Raccoon به USD به میزان $ -0.0000179122 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Ricky The Raccoon به USD به میزان $ -0.0000313127 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Ricky The Raccoon به USD به میزان $ -0.0009980899157326395 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-6.90%
30 روز$ -0.0000179122-38.42%
60 روز$ -0.0000313127-67.16%
90 روز$ -0.0009980899157326395-95.53%

Ricky The RaccoonRICKY چیست

Ricky’s holding the future up high - a baby raccoon, born from the dumpster, ready to lead Base out of the dumpster fire with its Diamond Hand Community and SOON NFT DROP! GET YOUR TRASH-BAG TODAY! Ricky is Setup to be a Viral Sensation the next $ponke you could even say. With its crazy X Community and being in every cornner of web3 RICKY WILL BE HUGE! WELCOME TO THE DUMPSTER FIRE GRAB A BEER AND CHILL!

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Ricky The Raccoon (RICKY)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Ricky The Raccoon (USD)

ارزش Ricky The Raccoon (RICKY) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Ricky The Raccoon (RICKY) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Ricky The Raccoon را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Ricky The Raccoon را بررسی کنید!

RICKY به ارزهای محلی

توکنومیکس Ricky The Raccoon (RICKY)

درک، توکنومیکس Ricky The Raccoon (RICKY) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده RICKY بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Ricky The Raccoon (RICKY)

امروز Ricky The Raccoon (RICKY) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای RICKY به واحد USD برابر است با 0.00004662 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی RICKY نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی RICKY نسبت به USD برابر است با $ 0.00004662. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Ricky The Raccoon چقدر است؟
ارزش بازار RICKY برابر است با $ 46.75K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش RICKY چقدر است؟
عرضه در گردش RICKY برابر است با 1.00B USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت RICKY چقدر بوده است؟
RICKY به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00478606 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت RICKY در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
RICKY به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00004624 USD رسید.
حجم معاملات RICKY چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای RICKY برابر است با -- USD.
آیا RICKY در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد RICKY در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت RICKY مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:12:49 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Ricky The Raccoon (RICKY)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

