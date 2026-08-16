قیمت امروز Rich Milli Coin

قیمت لحظه‌ ای Rich Milli Coin (RMC) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RMC به USD برابر با $ 0 برای هر RMC می‌ باشد.

توکن Rich Milli Coin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 159,667 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 4.29B RMC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RMC در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RMC طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Rich Milli Coin (RMC)

ارزش بازار $ 159.67K$ 159.67K $ 159.67K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 371.86K$ 371.86K $ 371.86K سرمایه در گردش 4.29B 4.29B 4.29B عرضه کل 9,999,999,985.37291 9,999,999,985.37291 9,999,999,985.37291

ارزش بازار فعلی Rich Milli Coin برابر است با $ 159.67K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش RMC برابر است با 4.29B، و عرضه کل آن 9999999985.37291 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 371.86K است.