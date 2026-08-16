قیمت امروز RIBBIT ZYGO THE FROG

قیمت لحظه‌ ای RIBBIT ZYGO THE FROG (RIBBIT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.32% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RIBBIT به USD برابر با $ 0 برای هر RIBBIT می‌ باشد.

توکن RIBBIT ZYGO THE FROG در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 64,231 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.97M RIBBIT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RIBBIT در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RIBBIT طی یک ساعت گذشته به میزان -0.08% و در هفت روز اخیر به میزان +14.29% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار RIBBIT ZYGO THE FROG (RIBBIT)

ارزش بازار $ 64.23K$ 64.23K $ 64.23K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 64.23K$ 64.23K $ 64.23K سرمایه در گردش 999.97M 999.97M 999.97M عرضه کل 999,971,098.244495 999,971,098.244495 999,971,098.244495

ارزش بازار فعلی RIBBIT ZYGO THE FROG برابر است با $ 64.23K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش RIBBIT برابر است با 999.97M، و عرضه کل آن 999971098.244495 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 64.23K است.