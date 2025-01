Reunit WalletREUNI چیست

What is the project about? Reunit is a wallet built on top of LayerZero & Stargate Finance What makes your project unique? Reunit allow users to transfer tokens from multiple blockchain to another in a single click History of your project. March 2022 : Project started 28 Feb 2023 : Private presale 15 March 2023 : Beta phase one What’s next for your project? April 2023 : Beta phase two May 2023 : Official launch What can your token be used for? REUNI is an omnichain token = you can natively transfer it to others chains

