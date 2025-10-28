RETRO KIDSRETRO چیست

The generation that built the internet is back. This time, we're building wealth. Welcome to Retro Kids where memes turn into millions. Retro Kids is a community-driven meme token built on the Solana blockchain, inspired by 80s and 90s nostalgia. With a focus on fun, culture, and internet humor, RKID brings together fans of retro gaming, vintage cartoons, and childhood memories in a decentralized, low-fee ecosystem. The token has no inherent utility or roadmap and exists purely as a cultural and collectible digital asset.

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره RETRO KIDS (RETRO) امروز RETRO KIDS (RETRO) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای RETRO به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی RETRO نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی RETRO نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار RETRO KIDS چقدر است؟ ارزش بازار RETRO برابر است با $ 8.31K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش RETRO چقدر است؟ عرضه در گردش RETRO برابر است با 999.90M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت RETRO چقدر بوده است؟ RETRO به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت RETRO در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ RETRO به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات RETRO چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای RETRO برابر است با -- USD . آیا RETRO در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد RETRO در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت RETRO مراجعه کنید.

