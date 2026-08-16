قیمت امروز Retard Finder Coin

قیمت لحظه‌ ای Retard Finder Coin (RFC) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.26% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RFC به USD برابر با $ 0 برای هر RFC می‌ باشد.

توکن Retard Finder Coin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 376,607 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 961.43M RFC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RFC در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.133733 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RFC طی یک ساعت گذشته به میزان +0.05% و در هفت روز اخیر به میزان -6.92% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 6.08K رسیده است.

اطلاعات بازار Retard Finder Coin (RFC)

ارزش بازار $ 376.61K$ 376.61K $ 376.61K حجم (24 ساعته) $ 6.08K$ 6.08K $ 6.08K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 378.07K$ 378.07K $ 378.07K سرمایه در گردش 961.43M 961.43M 961.43M عرضه کل 999,840,033.589843 999,840,033.589843 999,840,033.589843

ارزش بازار فعلی Retard Finder Coin برابر است با $ 376.61K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 6.08K. عرضه در گردش RFC برابر است با 961.43M، و عرضه کل آن 999840033.589843 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 378.07K است.