قیمت امروز Reserve Robotics DTF

قیمت لحظه ای Reserve Robotics DTF امروز برابر است با 98.78 USD. ارزش بازار ROBOTS معادل 1,509,245 USD است. نرخ زنده ROBOTS در برابر USD را همراه با نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم معاملات 24 ساعته و سایر داده های کلیدی بازار دنبال کنید!قیمت لحظه ای Reserve Robotics DTF امروز برابر است با 98.78 USD. ارزش بازار ROBOTS معادل 1,509,245 USD است. نرخ زنده ROBOTS در برابر USD را همراه با نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم معاملات 24 ساعته و سایر داده های کلیدی بازار دنبال کنید!
قیمت لحظه ای Reserve Robotics DTF (ROBOTS) در حال حاضر برابر با $ 98.78 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ROBOTS به USD برابر با $ 98.78 برای هر ROBOTS می باشد.
توکن Reserve Robotics DTF در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,509,245 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 15.28K ROBOTS می باشد. طی 24 ساعت گذشته، ROBOTS در بازه ای بین $ 98.77 (حداقل) و $ 98.78 (حداکثر) معامله شده که بازتاب دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 105.51 و پایین ترین سطح ثبت شده نیز $ 90.4 بوده است.
در ارزیابی عملکرد کوتاه مدت، رمزارز ROBOTS طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +2.22% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.20K رسیده است.
اطلاعات بازار Reserve Robotics DTF (ROBOTS)
$ 1.51M
$ 1.51M$ 1.51M
$ 1.20K
$ 1.20K$ 1.20K
$ 1.51M
$ 1.51M$ 1.51M
15.28K
15.28K 15.28K
15,279.67191188448
15,279.67191188448 15,279.67191188448
ارزش بازار فعلی Reserve Robotics DTF برابر است با $ 1.51M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.20K. عرضه در گردش ROBOTS برابر است با 15.28K، و عرضه کل آن 15279.67191188448 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 1.51M است.
تاریخچه قیمت Reserve Robotics DTF به USD
بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 98.77
$ 98.77$ 98.77
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 98.78
$ 98.78$ 98.78
بیشترین قیمت 24 ساعته
$ 98.77
$ 98.77$ 98.77
$ 98.78
$ 98.78$ 98.78
$ 105.51
$ 105.51$ 105.51
$ 90.4
$ 90.4$ 90.4
--
-0.00%
+2.22%
+2.22%
تاریخچه قیمت Reserve Robotics DTF (ROBOTS) به واحد USD
امروز، تغییر قیمت Reserve Robotics DTF به USD به میزان $ -0.004255684747619171 بود. در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Reserve Robotics DTF به USD به میزان $ +2.4508602140 بود. در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Reserve Robotics DTF به USD به میزان $ 0 بود. در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Reserve Robotics DTF به USD به میزان -- بود.
دوره
تغییر قیمت (USD)
تغییر قیمت (%)
امروز
$ -0.004255684747619171
-0.00%
30 روز
$ +2.4508602140
+2.48%
60 روز
$ 0
--
90 روز
--
--
پیش بینی قیمت Reserve Robotics DTF
پیش بینی قیمت Reserve Robotics DTF (ROBOTS) برای سال 2030 (در 4 سال آینده)
بر اساس ماژول پیشبینی قیمت فوق، هدف قیمتی ROBOTS تا سال 2030 حدود $ -- برآورد می شود و این پیش بینی نشان دهنده نرخ رشدی در حدود 0.00% است.
پیشبینی قیمت Reserve Robotics DTF (ROBOTS) برای سال 2040 (در 14 سال آینده)
تا سال 2040، پیش بینی می شود که قیمت Reserve Robotics DTF احتمالاً رشدی در حدود 0.00% را تجربه کند و به سطح معاملاتی تقریبی $ -- برسد.
ابزارهای MEXC برای پیش بینی های لحظه ای و تحلیل های شخصی تر، کاربران می توانند از ابزار پیش بینی قیمت MEXC و تحلیل های بازار مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده کنند.
سلب مسئولیت: سناریوهای ارائه شده صرفاً جنبه آموزشی و نمونه محور دارند. ارزهای دیجیتال دارایی هایی با نوسان بالا هستند؛ بنابراین پیش از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه گذاری، حتماً تحقیقات شخصی و مستقل خود را انجام دهید (DYOR). می خواهید بدانید قیمت Reserve Robotics DTF در بازه 2026–2027 به چه سطحی خواهد رسید؟ با مراجعه به صفحه پیش بینی قیمت، می توانید تحلیل ها و برآوردهای قیمتی ROBOTS برای سال های 2026–2027 را مشاهده کنید. برای دسترسی، روی پیش بینی قیمت Reserve Robotics DTF کلیک کنید.
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افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Reserve Robotics DTF
ارزش یک Reserve Robotics DTF در سال 2030 چقدر خواهد بود؟
در صورتی که Reserve Robotics DTF با نرخ رشد سالانه 5% افزایش یابد، ارزش برآوردی آن می تواند تا سال 2027 به حدود --، تا سال 2030 به --، تا سال 2035 به -- و تا سال 2040 به -- برسد. این ارقام سناریویی از رشد تدریجی و مبتنی بر اثر تجمیعی را نشان می دهند؛ با این حال، قیمت های واقعی در آینده به عواملی نظیر میزان پذیرش بازار، تحولات مقرراتی و شرایط کلان اقتصادی وابسته خواهند بود. در ادامه می توانید جدول کامل پیش بینی ها را برای بررسی دقیق تر تحلیل سال به سال قیمتهای بالقوه Reserve Robotics DTF و نرخ بازدهی مورد انتظار مشاهده کنید.
قیمت Reserve Robotics DTF امروز چقدر است؟
قیمت امروز Reserve Robotics DTF برابر با $ 98.78 است. برای بررسی روند قیمتی در بازههای زمانی مختلف، به بخش تاریخچه قیمت مراجعه کنید تا تغییرات را در بازه های امروز، 30 روز، 60 روز و 90 روز گذشته مشاهده نمایید.
آیا Reserve Robotics DTF هنوز هم سرمایه گذاری خوبی است؟
توکن Reserve Robotics DTF همچنان یکی از رمزارزهای فعال در بازار محسوب می شود و از مشارکت مداوم معامله گران و روند توسعه زیست بوم خود بهره مند است.
با این حال، سرمایه گذاری در دارایی های دیجیتال از جمله ROBOTS ذاتاً با نوسان همراه است و باید متناسب با سطح تحمل ریسک فردی انجام شود.
همواره توصیه می شود پیش از هرگونه تصمیم گیری مالی، تحقیقات مستقل خود (DYOR) را انجام داده و شرایط کلی بازار را به دقت بررسی کنید.
حجم معاملات روزانه Reserve Robotics DTF چقدر است؟
در 24 ساعت گذشته، معادل $ 1.20K از Reserve Robotics DTF در پلتفرم MEXC معامله شده است.
قیمت فعلی Reserve Robotics DTF چقدر است؟
قیمت لحظه ای ROBOTS به صورت بلادرنگ و بر اساس فعالیت معاملاتی جهانی در صرافی های بزرگ، از جمله MEXC، به روزرسانی می شود. نوسانات قیمتی این دارایی به طور پیوسته و در نتیجهی تغییر در نقدینگی بازار، حجم معاملات و احساسات کلی سرمایه گذاران رخ می دهد. برای مشاهده آخرین قیمت Reserve Robotics DTF به ارز مورد نظر خود، به بخش قیمت ROBOTS مراجعه کرده و اطلاعات به روز بازار را بررسی کنید.
چه چیزی بر قیمت Reserve Robotics DTF تأثیر می گذارد؟
قیمت ROBOTS تحت تأثیر مجموعه ای از عوامل کلیدی قرار دارد؛ از جمله احساسات عمومی بازار، حجم معاملات، پیشرفت های فناورانه و روند پذیرش توسط کاربران.علاوه بر این، شرایط کلان اقتصادی مانند تغییر نرخ های بهره، چرخه های نقدینگی و سیگنال های نظارتی نیز نقش مهمی در جهت گیری و نوسانات قیمتی این دارایی ایفا می کنند.
برای آگاهی از تغییرات لحظه ای بازار و آخرین به روزرسانی های پروژه ها، به بخش اخبار MEXC مراجعه کنید و تازه ترین تحلیل ها و دیدگاه های تخصصی در حوزه رمزارزها را دنبال نمایید.
کدام توکن بیشترین حجم معاملات را در MEXC دارد؟
در ادامه، فهرست توکن هایی را مشاهده می کنید که در حال حاضر بیشترین حجم معاملات 24 ساعته را در پلتفرم MEXC به خود اختصاص داده اند. قیمت ها و عملکرد هر دارایی به صورت لحظه ای و بر اساس داده های زنده ی بازار به روزرسانی می شوند.
محبوب ترین توکن
قیمت
تغییر
BTC
63,103.51
0.00%
ETH
1,881.6
-0.17%
GOLD(XAUT)
4,360.48
0.00%
USDC
1.0009
0.00%
SOL
75.47
-0.07%
چگونه می توانم برای ROBOTS در MEXC سفارش حد ضرر (Stop-Loss) و حد سود (Take-Profit) ثبت کنم
پلتفرم MEXC از سفارشات حد ضرر (Stop-Loss) و حد سود (Take-Profit) پشتیبانی می کند تا به کاربران در مدیریت خودکار ریسک معاملات کمک کند.
1. به بخش معاملات اسپات یا فیوچرز بروید و جفت ارز ROBOTS/USDT را انتخاب کنید.
از منوی نوع سفارش گزینه ی حد ضرر (استاپ لیمیت) یا سفارش فعال سازی را انتخاب کنید.
3. قیمت فعال سازی را تعیین کنید؛ این همان سطح قیمتی است که در آن سفارش شما فعال می شود. سپس قیمت اجرا را مشخص کنید؛ قیمتی که معامله در آن انجام خواهد شد.
4. جزئیات سفارش خود را تأیید و ارسال کنید.
سفارش حد ضرر (Stop-Loss) زمانی فعال می شود که قیمت Reserve Robotics DTF برخلاف پوزیشن معاملاتی شما حرکت کند؛ در مقابل، سفارش حد سود (Take-Profit) به صورت خودکار زمانی اجرا می شود که قیمت به سطح هدف سود مورد نظر شما برسد.
برای مثال ها و آموزش های دقیق، به راهنمای معاملات اسپات MEXC مراجعه کنید
آیا قیمت Reserve Robotics DTF امسال بالاتر خواهد رفت؟
قیمت Reserve Robotics DTF ممکن است در سال جاری، با توجه به شرایط کلی بازار و روند توسعه پروژه، افزایش یابد. برای تحلیل جامع تر، پیش بینی قیمت Reserve Robotics DTF (ROBOTS) را مطالعه کنید.
آخرین به روزرسانی صفحه: 2026-08-16 13:13:32 (UTC+8)
به روزرسانی های مهم بازار مربوط به Reserve Robotics DTF (ROBOTS)
زمان (UTC+8)
نوع
اطلاعات
02-11 14:20:00
به روز رسانی های صنعت
در 24 ساعت گذشته، خروجی خالص CEX برابر با 59,400 ETH بوده است
02-10 18:39:21
داده های زنجیره ای
دیروز، ETF اسپات بیت کوین شاهد انتقال خالص در به میزان 144.9 میلیون دلار بود، در حالی که ETF اتریوم انتقال خالص در به میزان 57 میلیون دلار را ثبت کرد
02-04 11:04:00
به روز رسانی های صنعت
شاخص ترس ارزهای دیجیتال دوباره به ۱۴ سقوط کرد، بازار در منطقه "ترس شدید" باقی ماند
02-04 00:48:00
به روز رسانی های صنعت
۲۸۵ میلیون دلار در شبکه طی ۲۴ ساعت گذشته لیکوئید شد، پوزیشنهای لانگ و شورت از بین رفتند
02-01 01:12:00
به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از کف قبلی ۸۰,۶۰۰ دلار عبور کرد و به پایینترین سطح از ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ رسید
01-28 07:44:00
به روز رسانی های صنعت
شاخص دلار به پایینترین سطح از فوریه 2022 رسید، بازار کریپتو به رالی ادامه میدهد
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