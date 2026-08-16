قیمت امروز Reserve Robotics DTF

قیمت لحظه‌ ای Reserve Robotics DTF (ROBOTS) در حال حاضر برابر با $ 98.78 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ROBOTS به USD برابر با $ 98.78 برای هر ROBOTS می‌ باشد.

توکن Reserve Robotics DTF در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,509,245 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 15.28K ROBOTS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ROBOTS در بازه‌ ای بین $ 98.77 (حداقل) و $ 98.78 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 105.51 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 90.4 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ROBOTS طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +2.22% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.20K رسیده است.

اطلاعات بازار Reserve Robotics DTF (ROBOTS)

ارزش بازار $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M حجم (24 ساعته) $ 1.20K$ 1.20K $ 1.20K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M سرمایه در گردش 15.28K 15.28K 15.28K عرضه کل 15,279.67191188448 15,279.67191188448 15,279.67191188448

ارزش بازار فعلی Reserve Robotics DTF برابر است با $ 1.51M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.20K. عرضه در گردش ROBOTS برابر است با 15.28K، و عرضه کل آن 15279.67191188448 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.51M است.