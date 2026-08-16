قیمت امروز Reserve AI Photonics DTF

قیمت لحظه‌ ای Reserve AI Photonics DTF (PHOTON) در حال حاضر برابر با $ 92.88 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.57% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PHOTON به USD برابر با $ 92.88 برای هر PHOTON می‌ باشد.

توکن Reserve AI Photonics DTF در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2,116,742 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 22.79K PHOTON می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PHOTON در بازه‌ ای بین $ 92.87 (حداقل) و $ 93.41 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 660.42 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 66.56 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PHOTON طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -1.21% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 12.74 رسیده است.

اطلاعات بازار Reserve AI Photonics DTF (PHOTON)

ارزش بازار $ 2.12M$ 2.12M $ 2.12M حجم (24 ساعته) $ 12.74$ 12.74 $ 12.74 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.12M$ 2.12M $ 2.12M سرمایه در گردش 22.79K 22.79K 22.79K عرضه کل 22,790.91293659281 22,790.91293659281 22,790.91293659281

ارزش بازار فعلی Reserve AI Photonics DTF برابر است با $ 2.12M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 12.74. عرضه در گردش PHOTON برابر است با 22.79K، و عرضه کل آن 22790.91293659281 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.12M است.