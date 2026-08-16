قیمت امروز Reserve AI Infrastructure DTF

قیمت لحظه‌ ای Reserve AI Infrastructure DTF (BUILDOUT) در حال حاضر برابر با $ 93.6 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BUILDOUT به USD برابر با $ 93.6 برای هر BUILDOUT می‌ باشد.

توکن Reserve AI Infrastructure DTF در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,500,016 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 16.03K BUILDOUT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BUILDOUT در بازه‌ ای بین $ 93.6 (حداقل) و $ 93.61 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 109.3 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 76.78 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BUILDOUT طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +3.17% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 5.14K رسیده است.

اطلاعات بازار Reserve AI Infrastructure DTF (BUILDOUT)

ارزش بازار $ 1.50M$ 1.50M $ 1.50M حجم (24 ساعته) $ 5.14K$ 5.14K $ 5.14K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.50M$ 1.50M $ 1.50M سرمایه در گردش 16.03K 16.03K 16.03K عرضه کل 16,025.65048877966 16,025.65048877966 16,025.65048877966

ارزش بازار فعلی Reserve AI Infrastructure DTF برابر است با $ 1.50M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 5.14K. عرضه در گردش BUILDOUT برابر است با 16.03K، و عرضه کل آن 16025.65048877966 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.50M است.