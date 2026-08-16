قیمت امروز reptilecoin

قیمت لحظه‌ ای reptilecoin (REPTILECOIN) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 19.18% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی REPTILECOIN به USD برابر با $ 0 برای هر REPTILECOIN می‌ باشد.

توکن reptilecoin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 12,724.51 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.63M REPTILECOIN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، REPTILECOIN در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز REPTILECOIN طی یک ساعت گذشته به میزان +2.99% و در هفت روز اخیر به میزان -58.85% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار reptilecoin (REPTILECOIN)

ارزش بازار $ 12.72K$ 12.72K $ 12.72K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 12.72K$ 12.72K $ 12.72K سرمایه در گردش 999.63M 999.63M 999.63M عرضه کل 999,634,004.162588 999,634,004.162588 999,634,004.162588

ارزش بازار فعلی reptilecoin برابر است با $ 12.72K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش REPTILECOIN برابر است با 999.63M، و عرضه کل آن 999634004.162588 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 12.72K است.