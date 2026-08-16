قیمت امروز rentahuman

قیمت لحظه‌ ای rentahuman (RENTA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.53% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RENTA به USD برابر با $ 0 برای هر RENTA می‌ باشد.

توکن rentahuman در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 10,055.06 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.03M RENTA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RENTA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00141605 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RENTA طی یک ساعت گذشته به میزان +0.04% و در هفت روز اخیر به میزان -5.09% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار rentahuman (RENTA)

ارزش بازار $ 10.06K$ 10.06K $ 10.06K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 10.06K$ 10.06K $ 10.06K سرمایه در گردش 999.03M 999.03M 999.03M عرضه کل 999,028,066.526533 999,028,066.526533 999,028,066.526533

ارزش بازار فعلی rentahuman برابر است با $ 10.06K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش RENTA برابر است با 999.03M، و عرضه کل آن 999028066.526533 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 10.06K است.