قیمت امروز REI AI by Virtuals

قیمت لحظه‌ ای REI AI by Virtuals (REI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی REI به USD برابر با $ 0 برای هر REI می‌ باشد.

توکن REI AI by Virtuals در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 16,693.09 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 497.66M REI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، REI در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00102327 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز REI طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار REI AI by Virtuals (REI)

ارزش بازار $ 16.69K$ 16.69K $ 16.69K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 33.54K$ 33.54K $ 33.54K سرمایه در گردش 497.66M 497.66M 497.66M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی REI AI by Virtuals برابر است با $ 16.69K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش REI برابر است با 497.66M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 33.54K است.