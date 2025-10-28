RegularEverydayNormalCoinRENC چیست

Regular Everyday Normal Coin is, in essence, a content-generating Media Coin. It shifts around the character of $RENC: a coin with a distinct personality and sharing the beliefs of the early 2012 crypto community. The Project regularly creates music videos, animated serie episodes, and more, all revolving around the $RENC character and his buddies. Other than sharing philosophical messages through a very distinct personality, SRENC is the world's Content-Generating Media on the blockchain. It has an anti-rug-pull mechansim, where the team allocation is only 1.75% of the supply, meaning they cannot rug pull the community. Instead, $RENC has a 1.75% tax in place. The tax wallet is currently controlled by the team, which use it to fund content generation and marketing activities. At 42 million Market Cap, the team will start earning 50% of the tax wallets as personal profits, this makes sure that the team incentives is always aligned with growing the community, and not rug-pulling it. The eventual aim of $RENC is to become the world's first for-profit Decentralized Autonomous Media Company on the blockchain. This will happen when world laws surrounding the regulation of cryptocurrencies allow it to happen. It will be based in the EU.

منبع RegularEverydayNormalCoin (RENC) وب سایت رسمی

RENC به ارزهای محلی

توکنومیکس RegularEverydayNormalCoin (RENC)

درک، توکنومیکس RegularEverydayNormalCoin (RENC) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده RENC بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره RegularEverydayNormalCoin (RENC) امروز RegularEverydayNormalCoin (RENC) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای RENC به واحد USD برابر است با 0.00029051 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی RENC نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00029051 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی RENC نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار RegularEverydayNormalCoin چقدر است؟ ارزش بازار RENC برابر است با $ 122.01K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش RENC چقدر است؟ عرضه در گردش RENC برابر است با 420.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت RENC چقدر بوده است؟ RENC به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00034754 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت RENC در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ RENC به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00025473 USD رسید. حجم معاملات RENC چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای RENC برابر است با -- USD . آیا RENC در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد RENC در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت RENC مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به RegularEverydayNormalCoin (RENC)