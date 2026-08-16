قیمت امروز Reflexer Ungovernance

قیمت لحظه‌ ای Reflexer Ungovernance (FLX) در حال حاضر برابر با $ 1.071 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.12% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FLX به USD برابر با $ 1.071 برای هر FLX می‌ باشد.

توکن Reflexer Ungovernance در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 885,708 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 827.12K FLX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FLX در بازه‌ ای بین $ 1.068 (حداقل) و $ 1.073 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1,839.79 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.752742 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FLX طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -20.34% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 112.55 رسیده است.

اطلاعات بازار Reflexer Ungovernance (FLX)

ارزش بازار $ 885.71K$ 885.71K $ 885.71K حجم (24 ساعته) $ 112.55$ 112.55 $ 112.55 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M سرمایه در گردش 827.12K 827.12K 827.12K عرضه کل 957,122.2961293116 957,122.2961293116 957,122.2961293116

ارزش بازار فعلی Reflexer Ungovernance برابر است با $ 885.71K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 112.55. عرضه در گردش FLX برابر است با 827.12K، و عرضه کل آن 957122.2961293116 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.02M است.