قیمت امروز Reental

قیمت لحظه‌ ای Reental (RNT) در حال حاضر برابر با $ 0.283914 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.98% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RNT به USD برابر با $ 0.283914 برای هر RNT می‌ باشد.

توکن Reental در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 39,261,037 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 138.28M RNT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RNT در بازه‌ ای بین $ 0.281162 (حداقل) و $ 0.283902 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 33.06 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01591959 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RNT طی یک ساعت گذشته به میزان +0.01% و در هفت روز اخیر به میزان +2.54% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 4.40K رسیده است.

اطلاعات بازار Reental (RNT)

ارزش بازار $ 39.26M$ 39.26M $ 39.26M حجم (24 ساعته) $ 4.40K$ 4.40K $ 4.40K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 56.78M$ 56.78M $ 56.78M سرمایه در گردش 138.28M 138.28M 138.28M عرضه کل 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

ارزش بازار فعلی Reental برابر است با $ 39.26M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 4.40K. عرضه در گردش RNT برابر است با 138.28M، و عرضه کل آن 200000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 56.78M است.