قیمت امروز Recon Raccoon

قیمت لحظه‌ ای Recon Raccoon (RCON) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.29% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RCON به USD برابر با $ 0 برای هر RCON می‌ باشد.

توکن Recon Raccoon در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 21,842 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 653.92M RCON می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RCON در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00323388 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RCON طی یک ساعت گذشته به میزان -0.03% و در هفت روز اخیر به میزان +7.19% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Recon Raccoon (RCON)

ارزش بازار $ 21.84K$ 21.84K $ 21.84K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 28.83K$ 28.83K $ 28.83K سرمایه در گردش 653.92M 653.92M 653.92M عرضه کل 998,240,224.220035 998,240,224.220035 998,240,224.220035

ارزش بازار فعلی Recon Raccoon برابر است با $ 21.84K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش RCON برابر است با 653.92M، و عرضه کل آن 998240224.220035 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 28.83K است.