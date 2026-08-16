قیمت امروز Rebirth and New Hope

قیمت لحظه‌ ای Rebirth and New Hope (REBIRTH) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.88% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی REBIRTH به USD برابر با $ 0 برای هر REBIRTH می‌ باشد.

توکن Rebirth and New Hope در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 21,770 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 949.53M REBIRTH می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، REBIRTH در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز REBIRTH طی یک ساعت گذشته به میزان +0.07% و در هفت روز اخیر به میزان +28.64% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Rebirth and New Hope (REBIRTH)

ارزش بازار $ 21.77K$ 21.77K $ 21.77K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 21.77K$ 21.77K $ 21.77K سرمایه در گردش 949.53M 949.53M 949.53M عرضه کل 994,033,437.392834 994,033,437.392834 994,033,437.392834

ارزش بازار فعلی Rebirth and New Hope برابر است با $ 21.77K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش REBIRTH برابر است با 949.53M، و عرضه کل آن 994033437.392834 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 21.77K است.