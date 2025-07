اطلاعات Rebase GG IRL ($IRL).

Rebase is an AR Adventure & Web3 lifestyle application that lets you explore, collect, and redeem exclusive digital rewards in real life. Navigate through a world of opportunities ready to be claimed every day.

وب‌ سایت رسمی: https://rebase.gg/home وایت پیپر https://docs.rebase.gg/whitepaper-1.02/