Real GEM TokenGEM چیست

Golden Swan Solutions PTE. LTD. is a Singapore-based company that tokenizes investment-grade gemstones, offering fractionalized ownership through blockchain technology. Its flagship product, the Real GEM Token (GEM), represents a digital claim on physical gemstones such as rubies, emeralds, and sapphires, which are securely stored in a duty-free high-security facility in Germany. The project aims to bring increased transparency, accessibility, and liquidity to the traditionally opaque and illiquid gemstone investment market. All gemstones are independently appraised and certified by recognized gemological institutes, and details about each asset, including provenance and valuation, are made available to token holders. The Real GEM Token operates on a blockchain and integrates smart contracts to ensure secure, traceable, and automated transactions. Token holders may also participate in a staking mechanism that allows them to earn additional rewards. The token issuance is directly tied to the value of the underlying physical assets, and a portion of the proceeds is allocated to a liquidity reserve for added investor protection. Golden Swan Solutions focuses on compliance with regulatory standards in Singapore and has implemented robust KYC/AML procedures where applicable. The platform is designed for professional investors seeking alternative asset exposure through a regulated and technology-driven framework.

منبع Real GEM Token (GEM) وب سایت رسمی

GEM به ارزهای محلی

توکنومیکس Real GEM Token (GEM)

درک، توکنومیکس Real GEM Token (GEM) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده GEM بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Real GEM Token (GEM) امروز Real GEM Token (GEM) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای GEM به واحد USD برابر است با 11.33 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی GEM نسبت به USD چقدر است؟ $ 11.33 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی GEM نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Real GEM Token چقدر است؟ ارزش بازار GEM برابر است با $ 2.56M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش GEM چقدر است؟ عرضه در گردش GEM برابر است با 226.09K USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت GEM چقدر بوده است؟ GEM به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 12.24 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت GEM در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ GEM به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 9.97 USD رسید. حجم معاملات GEM چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای GEM برابر است با -- USD . آیا GEM در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد GEM در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت GEM مراجعه کنید.

