قیمت Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)
-3.53%
+0.51%
-25.39%
-25.39%
قیمت لحظه ای Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) برابر است با $0.00160535. در 24 ساعت گذشته، RECC در بازه قیمتی حداقل $ 0.00142373 تا حداکثر $ 0.00183639 معامله شده است که نشان دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته RECC برابر با $ 0.00367015 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می باشد.
از نظر عملکرد کوتاه مدت، RECC در یک ساعت گذشته -3.53%، در 24 ساعت گذشته +0.51% و در 7 روز گذشته -25.39% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می دهد.
ارزش بازار فعلی Real Estate Crypto Crowfunding برابر است با $ 1.42M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش RECC برابر است با 886.10M، و عرضه کل آن 986104127.3314732 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 1.58M است.
امروز، تغییر قیمت Real Estate Crypto Crowfunding به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Real Estate Crypto Crowfunding به USD به میزان $ -0.0000256337 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Real Estate Crypto Crowfunding به USD به میزان $ -0.0002651765 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Real Estate Crypto Crowfunding به USD به میزان $ +0.0010409873424995494 بود.
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ 0
|+0.51%
|30 روز
|$ -0.0000256337
|-1.59%
|60 روز
|$ -0.0002651765
|-16.51%
|90 روز
|$ +0.0010409873424995494
|+184.45%
RECC is a Solana-native protocol that tokenises real-world real-estate financing and lets investors lend stablecoins to vetted development projects. Acting as a crowdfunding intermediary, it matches KYB-verified property developers (“sellers”) with crypto or fiat investors (“buyers”) who seek predictable yield . When a project is approved, a smart contract opens a dedicated project pool, accepts the pledged USDC/USDT and mints an LP token that represents each investor’s share; once the funding goal is met, the capital is lent to the developer, and upon repayment investors burn the LP token to reclaim principal plus interest . Initial opportunities advertise estimated annual returns between 6 % and 18 %, reflecting the risk-adjusted cash-flows of each underlying asset . Road-mapped utilities include multi-chain and fiat on-ramp support, a secondary trading venue for LP tokens, a referral and insurance programme, and optional auto-roll of proceeds into new pools, widening access and liquidity for real-world-asset yield on Solana .
