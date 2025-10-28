Real Estate Crypto CrowfundingRECC چیست

RECC is a Solana-native protocol that tokenises real-world real-estate financing and lets investors lend stablecoins to vetted development projects. Acting as a crowdfunding intermediary, it matches KYB-verified property developers ("sellers") with crypto or fiat investors ("buyers") who seek predictable yield . When a project is approved, a smart contract opens a dedicated project pool, accepts the pledged USDC/USDT and mints an LP token that represents each investor's share; once the funding goal is met, the capital is lent to the developer, and upon repayment investors burn the LP token to reclaim principal plus interest . Initial opportunities advertise estimated annual returns between 6 % and 18 %, reflecting the risk-adjusted cash-flows of each underlying asset . Road-mapped utilities include multi-chain and fiat on-ramp support, a secondary trading venue for LP tokens, a referral and insurance programme, and optional auto-roll of proceeds into new pools, widening access and liquidity for real-world-asset yield on Solana .

منبع Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) وب سایت رسمی

RECC به ارزهای محلی

توکنومیکس Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)

درک، توکنومیکس Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده RECC بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) امروز Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای RECC به واحد USD برابر است با 0.00160535 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی RECC نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00160535 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی RECC نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Real Estate Crypto Crowfunding چقدر است؟ ارزش بازار RECC برابر است با $ 1.42M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش RECC چقدر است؟ عرضه در گردش RECC برابر است با 886.10M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت RECC چقدر بوده است؟ RECC به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00367015 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت RECC در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ RECC به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات RECC چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای RECC برابر است با -- USD . آیا RECC در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد RECC در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت RECC مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)