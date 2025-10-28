قیمت لحظه‌ ای Real Estate Crypto Crowfunding امروز برابر است با 0.00160535 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت RECC به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت RECC را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Real Estate Crypto Crowfunding امروز برابر است با 0.00160535 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت RECC به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت RECC را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره RECC

اطلاعات قیمت RECC

وب‌سایت رسمی RECC

توکنومیکس RECC

پیش‌بینی قیمت RECC

لوگو Real Estate Crypto Crowfunding

قیمت Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 RECC به USD:

$0.00160536
$0.00160536$0.00160536
+0.50%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است.
USD
نمودار قیمت لحظه ای Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:06:03 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00142373
$ 0.00142373$ 0.00142373
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00183639
$ 0.00183639$ 0.00183639
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00142373
$ 0.00142373$ 0.00142373

$ 0.00183639
$ 0.00183639$ 0.00183639

$ 0.00367015
$ 0.00367015$ 0.00367015

$ 0
$ 0$ 0

-3.53%

+0.51%

-25.39%

-25.39%

قیمت لحظه‌ ای Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) برابر است با $0.00160535. در 24 ساعت گذشته، RECC در بازه قیمتی حداقل $ 0.00142373 تا حداکثر $ 0.00183639 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته RECC برابر با $ 0.00367015 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، RECC در یک ساعت گذشته -3.53%، در 24 ساعت گذشته +0.51% و در 7 روز گذشته -25.39% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)

$ 1.42M
$ 1.42M$ 1.42M

--
----

$ 1.58M
$ 1.58M$ 1.58M

886.10M
886.10M 886.10M

986,104,127.3314732
986,104,127.3314732 986,104,127.3314732

ارزش بازار فعلی Real Estate Crypto Crowfunding برابر است با $ 1.42M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش RECC برابر است با 886.10M، و عرضه کل آن 986104127.3314732 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.58M است.

تاریخچه قیمت Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Real Estate Crypto Crowfunding به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Real Estate Crypto Crowfunding به USD به میزان $ -0.0000256337 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Real Estate Crypto Crowfunding به USD به میزان $ -0.0002651765 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Real Estate Crypto Crowfunding به USD به میزان $ +0.0010409873424995494 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0+0.51%
30 روز$ -0.0000256337-1.59%
60 روز$ -0.0002651765-16.51%
90 روز$ +0.0010409873424995494+184.45%

Real Estate Crypto CrowfundingRECC چیست

RECC is a Solana-native protocol that tokenises real-world real-estate financing and lets investors lend stablecoins to vetted development projects. Acting as a crowdfunding intermediary, it matches KYB-verified property developers (“sellers”) with crypto or fiat investors (“buyers”) who seek predictable yield . When a project is approved, a smart contract opens a dedicated project pool, accepts the pledged USDC/USDT and mints an LP token that represents each investor’s share; once the funding goal is met, the capital is lent to the developer, and upon repayment investors burn the LP token to reclaim principal plus interest . Initial opportunities advertise estimated annual returns between 6 % and 18 %, reflecting the risk-adjusted cash-flows of each underlying asset . Road-mapped utilities include multi-chain and fiat on-ramp support, a secondary trading venue for LP tokens, a referral and insurance programme, and optional auto-roll of proceeds into new pools, widening access and liquidity for real-world-asset yield on Solana .

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد.

منبع Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Real Estate Crypto Crowfunding (USD)

ارزش Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Real Estate Crypto Crowfunding را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Real Estate Crypto Crowfunding را بررسی کنید!

RECC به ارزهای محلی

توکنومیکس Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)

درک، توکنومیکس Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده RECC بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)

امروز Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای RECC به واحد USD برابر است با 0.00160535 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی RECC نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی RECC نسبت به USD برابر است با $ 0.00160535. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Real Estate Crypto Crowfunding چقدر است؟
ارزش بازار RECC برابر است با $ 1.42M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش RECC چقدر است؟
عرضه در گردش RECC برابر است با 886.10M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت RECC چقدر بوده است؟
RECC به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00367015 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت RECC در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
RECC به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات RECC چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای RECC برابر است با -- USD.
آیا RECC در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد RECC در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت RECC مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:06:03 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

