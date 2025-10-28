قیمت لحظه‌ ای REAL ESMATE by Virtuals امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت EMATE به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت EMATE را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای REAL ESMATE by Virtuals امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت EMATE به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت EMATE را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت REAL ESMATE by Virtuals (EMATE)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 EMATE به USD:

$0.00012724
$0.00012724$0.00012724
-11.70%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
نمودار قیمت لحظه ای REAL ESMATE by Virtuals (EMATE)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:12:18 (UTC+8)

اطلاعات قیمت REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.19%

-11.76%

+63.01%

+63.01%

قیمت لحظه‌ ای REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، EMATE در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته EMATE برابر با $ 0 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، EMATE در یک ساعت گذشته +1.19%، در 24 ساعت گذشته -11.76% و در 7 روز گذشته +63.01% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار REAL ESMATE by Virtuals (EMATE)

$ 79.75K
$ 79.75K$ 79.75K

--
----

$ 123.21K
$ 123.21K$ 123.21K

647.27M
647.27M 647.27M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی REAL ESMATE by Virtuals برابر است با $ 79.75K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش EMATE برابر است با 647.27M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 123.21K است.

تاریخچه قیمت REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت REAL ESMATE by Virtuals به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت REAL ESMATE by Virtuals به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت REAL ESMATE by Virtuals به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت REAL ESMATE by Virtuals به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-11.76%
30 روز$ 0+28.66%
60 روز$ 0-27.81%
90 روز$ 0--

REAL ESMATE by VirtualsEMATE چیست

Real Esmate is an AI-powered platform that helps real estate firms attract, qualify, and convert new buyers through a fully automated service. From the first click to the final appointment, every step is designed to streamline the customer journey and save time for the entire agency.

In a digital economy increasingly powered by autonomous agents, Real Esmate introduces a live and operational solution for AI-driven property lead generation. Currently serving real estate agencies and developers, Real Esmate transforms how firms discover, qualify, and convert leads by leveraging automation and personalisation at every step.

Real Esmate serves as the real estate vertical’s gateway into a future where autonomous AI agents can transact, evaluate, and collaborate across commercial workflows. Real Esmate is the first specialised deployment in what will become Real E-Mate, a fully decentralised agent ecosystem across multiple industires powered by $EMATE. When a prospect interacts with the chatbot, the system interprets their needs and immediately matches them with the right solution provider.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع REAL ESMATE by Virtuals (EMATE)

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت REAL ESMATE by Virtuals (USD)

ارزش REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت REAL ESMATE by Virtuals را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت REAL ESMATE by Virtuals را بررسی کنید!

EMATE به ارزهای محلی

توکنومیکس REAL ESMATE by Virtuals (EMATE)

درک، توکنومیکس REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده EMATE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره REAL ESMATE by Virtuals (EMATE)

امروز REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای EMATE به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی EMATE نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی EMATE نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار REAL ESMATE by Virtuals چقدر است؟
ارزش بازار EMATE برابر است با $ 79.75K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش EMATE چقدر است؟
عرضه در گردش EMATE برابر است با 647.27M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت EMATE چقدر بوده است؟
EMATE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت EMATE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
EMATE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات EMATE چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای EMATE برابر است با -- USD.
آیا EMATE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد EMATE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت EMATE مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:12:18 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به REAL ESMATE by Virtuals (EMATE)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

