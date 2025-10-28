ReachX MainnetRX چیست

In the digital age—where information flows incessantly and access to influencers has become so easy it's nearly meaningless—genuine interaction effectiveness is under threat. Platforms like LinkedIn or X (formerly Twitter) allow unrestricted messaging, but this very openness has led to an inevitable consequence: rampant spam, low-value interactions, and growing fatigue for both senders and recipients. The "Pay-to-Reach" model—paying for direct access—is emerging as a breakthrough solution to reconstruct the personal communication structure. Recently, this concept was revisited by Changpeng Zhao (CZ) in March 2025 in a strategic post, proposing the tokenization of reach instead of time. Rather than issuing tokens for "consulting hours"—a model that never really worked—CZ suggested a new approach where KOLs (Key Opinion Leaders) set their own price per message (e.g., 0.1 or 1 BNB), with the platform acting as a mediator: verifying, pricing, sharing revenue, and issuing refunds if no response is given. This philosophy forms the foundation of ReachX—a Web3 platform redefining how we connect, engage, and create value from attention. With ReachX, senders must pay with RX tokens to message someone. In return, recipients are guaranteed a response or get their tokens refunded. All identities are verified through X (Twitter) accounts, and the process is transparently operated on blockchain. ReachX expands the "Pay-to-Reach" model beyond messaging to include: Scheduling in-depth consultations ReachPass – Decentralized Messaging Access Package Purchasing exclusive content Integrating professional AI services B2B collaborations To optimize transaction speed and cost, ReachX will first launch on the Base network—offering fast infrastructure, low fees, and a Web3 user-friendly experience. After this initial phase, the platform will expand to Binance Smart Chain (BSC) and other networks to enhance cross-chain liquidity and accessibility. Alongside identity verification via X (Twitter), ReachX will soon integrate verification through LinkedIn and other professional networks, aiming to broaden its ecosystem beyond crypto and support experts across diverse industries. With ReachX, every conversation becomes a commitment, and attention is valued as a true asset—transparent, fair, and verifiable on blockchain.

منبع ReachX Mainnet (RX) وب سایت رسمی

RX به ارزهای محلی

توکنومیکس ReachX Mainnet (RX)

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره ReachX Mainnet (RX) امروز ReachX Mainnet (RX) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای RX به واحد USD برابر است با 0.01547096 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی RX نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.01547096 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی RX نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار ReachX Mainnet چقدر است؟ ارزش بازار RX برابر است با $ 7.74M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش RX چقدر است؟ عرضه در گردش RX برابر است با 500.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت RX چقدر بوده است؟ RX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.02014509 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت RX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ RX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.01326584 USD رسید. حجم معاملات RX چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای RX برابر است با -- USD . آیا RX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد RX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت RX مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به ReachX Mainnet (RX)