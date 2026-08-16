قیمت امروز Ravenhood

قیمت لحظه‌ ای Ravenhood (RVH) در حال حاضر برابر با $ 0.00280889 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 7.44% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RVH به USD برابر با $ 0.00280889 برای هر RVH می‌ باشد.

توکن Ravenhood در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 280,771 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00M RVH می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RVH در بازه‌ ای بین $ 0.00280552 (حداقل) و $ 0.00308907 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00347271 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RVH طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +87.86% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.17K رسیده است.

اطلاعات بازار Ravenhood (RVH)

ارزش بازار $ 280.77K$ 280.77K $ 280.77K حجم (24 ساعته) $ 3.17K$ 3.17K $ 3.17K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 280.77K$ 280.77K $ 280.77K سرمایه در گردش 100.00M 100.00M 100.00M عرضه کل 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

ارزش بازار فعلی Ravenhood برابر است با $ 280.77K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.17K. عرضه در گردش RVH برابر است با 100.00M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 280.77K است.