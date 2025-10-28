RattlerRTR چیست

First Snake Of Abstract 🐍 RATTLER (RTR), an African Green Venomous Snake, seeks vengeance for its parent's murder by penguins who now control the Abstract chain. He is summoned on the Abstract Chain by a cunning strategist who knows the culprits behind RTR's parent's Assassination ⚔️ Beware: this snake may betray its summoner! Question is, will you hold your bags until the mastermind's revealed? 😈🫰

پیش‌ بینی قیمت Rattler (USD)

ارزش Rattler (RTR) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Rattler (RTR) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Rattler را بررسی کنید.

RTR به ارزهای محلی

توکنومیکس Rattler (RTR)

درک، توکنومیکس Rattler (RTR) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده RTR بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Rattler (RTR) امروز Rattler (RTR) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای RTR به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی RTR نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی RTR نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Rattler چقدر است؟ ارزش بازار RTR برابر است با $ 5.76K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش RTR چقدر است؟ عرضه در گردش RTR برابر است با 990.08M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت RTR چقدر بوده است؟ RTR به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت RTR در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ RTR به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات RTR چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای RTR برابر است با -- USD . آیا RTR در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد RTR در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت RTR مراجعه کنید.

