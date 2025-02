ratsDAORAT چیست

ratsDAO is initiated by a group of loyal users and $rats whales within the rats community. It aims to support the development of rats inscription and get it known by every crypto holder. ratsDAO aims to encouraging more cryptocurrency users to embrace BRC-20 and rats inscription. Finally, to be the NBest DAO of BRC-20 inscriptions.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع ratsDAO (RAT) وب سایت رسمی