قیمت امروز Rato The Rat

قیمت لحظه‌ ای Rato The Rat (RATO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.64% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RATO به USD برابر با $ 0 برای هر RATO می‌ باشد.

توکن Rato The Rat در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 93,790 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 420.69B RATO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RATO در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RATO طی یک ساعت گذشته به میزان +0.16% و در هفت روز اخیر به میزان -9.06% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Rato The Rat (RATO)

ارزش بازار $ 93.79K$ 93.79K $ 93.79K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 93.79K$ 93.79K $ 93.79K سرمایه در گردش 420.69B 420.69B 420.69B عرضه کل 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

ارزش بازار فعلی Rato The Rat برابر است با $ 93.79K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش RATO برابر است با 420.69B، و عرضه کل آن 420690000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 93.79K است.