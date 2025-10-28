RankFiRANKFI چیست

RankFi is your gateway to discovering the smartest crypto traders on Solana. By tracking trader performance, PnL, and even X (Twitter) activity, RankFi empowers users to learn, copy, or analyze the moves of the best. It’s a sleek, data-rich platform focused on transparency, trader discovery, and actionable insight. With advanced dashboards, deep analytics, and social integration, RankFi is redefining how the crypto crowd learns from the elite. Built for Solana. Built for results. RankFi is your gateway to discovering the smartest crypto traders on Solana. By tracking trader performance, PnL, and even X (Twitter) activity, RankFi empowers users to learn, copy, or analyze the moves of the best. It’s a sleek, data-rich platform focused on transparency, trader discovery, and actionable insight. With advanced dashboards, deep analytics, and social integration, RankFi is redefining how the crypto crowd learns from the elite. Built for Solana. Built for results.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع RankFi (RANKFI) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت RankFi (USD)

ارزش RankFi (RANKFI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از RankFi (RANKFI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت RankFi را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت RankFi را بررسی کنید!

RANKFI به ارزهای محلی

توکنومیکس RankFi (RANKFI)

درک، توکنومیکس RankFi (RANKFI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده RANKFI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره RankFi (RANKFI) امروز RankFi (RANKFI) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای RANKFI به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی RANKFI نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی RANKFI نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار RankFi چقدر است؟ ارزش بازار RANKFI برابر است با $ 11.20K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش RANKFI چقدر است؟ عرضه در گردش RANKFI برابر است با 999.41M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت RANKFI چقدر بوده است؟ RANKFI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت RANKFI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ RANKFI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات RANKFI چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای RANKFI برابر است با -- USD . آیا RANKFI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد RANKFI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت RANKFI مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به RankFi (RANKFI)