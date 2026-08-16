قیمت امروز RagingElonMarsCoin

قیمت لحظه‌ ای RagingElonMarsCoin (DOGECOIN) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DOGECOIN به USD برابر با $ 0 برای هر DOGECOIN می‌ باشد.

توکن RagingElonMarsCoin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 20,330 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 642.00B DOGECOIN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DOGECOIN در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DOGECOIN طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار RagingElonMarsCoin (DOGECOIN)

ارزش بازار $ 20.33K$ 20.33K $ 20.33K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 20.33K$ 20.33K $ 20.33K سرمایه در گردش 642.00B 642.00B 642.00B عرضه کل 642,000,000,000.0 642,000,000,000.0 642,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی RagingElonMarsCoin برابر است با $ 20.33K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش DOGECOIN برابر است با 642.00B، و عرضه کل آن 642000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 20.33K است.