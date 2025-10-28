RabbitXRBX چیست

What is the project about? RabbitX is a global permissionless perpetuals exchange powered by Starknet. RabbitX is building the most secure and liquid global derivatives network, giving you 24/7 access to global markets anywhere in the world. What makes your project unique? The first decentralised perpetuals project to launch with Starknet. Our state-of-the-art platform built using a hybrid architecture, is optimized to deliver unparalleled speed and security for our traders. With deep orderbook liquidity, zero gas fees, and up to 50x leverage, RabbitX is the best derivatives DEX to trade on. History of your project. Started initially as Strips finance in 2021, pivoted to RabbitX in May 2022. Launched testnet in Jan 2023, and launched mainnet in Feb 2023. What's next for your project? Our roadmap includes: - launching multiple asset classes perpetuals (FX, commodities, interest rates) - proof of real-time solvency - staking - trader rewards - options orderbook - multi-asset collateral - decentralised sequencer - layer 3 zk-rollup orderbook link to our roadmap: https://landing.rabbitx.io/roadmap What can your token be used for? - token will be used in the future for staking and rewards boost

proof of real-time solvency

staking

trader rewards

options orderbook

multi-asset collateral

decentralised sequencer

layer 3 zk-rollup orderbook link to our roadmap: https://landing.rabbitx.io/roadmap What can your token be used for? token will be used in the future for staking and rewards boost

پیش‌ بینی قیمت RabbitX (USD)

ارزش RabbitX (RBX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از RabbitX (RBX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت RabbitX را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت RabbitX را بررسی کنید!

RBX به ارزهای محلی

توکنومیکس RabbitX (RBX)

درک، توکنومیکس RabbitX (RBX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده RBX بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره RabbitX (RBX) امروز RabbitX (RBX) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای RBX به واحد USD برابر است با 0.00077405 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی RBX نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00077405 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی RBX نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار RabbitX چقدر است؟ ارزش بازار RBX برابر است با $ 464.34K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش RBX چقدر است؟ عرضه در گردش RBX برابر است با 599.88M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت RBX چقدر بوده است؟ RBX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.300034 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت RBX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ RBX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00009996 USD رسید. حجم معاملات RBX چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای RBX برابر است با -- USD . آیا RBX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد RBX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت RBX مراجعه کنید.

