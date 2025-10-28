قیمت لحظه‌ ای RabbitX امروز برابر است با 0.00077405 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت RBX به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت RBX را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای RabbitX امروز برابر است با 0.00077405 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت RBX به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت RBX را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره RBX

اطلاعات قیمت RBX

وایت‌ پیپر RBX

وب‌سایت رسمی RBX

توکنومیکس RBX

پیش‌بینی قیمت RBX

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو RabbitX

قیمت RabbitX (RBX)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 RBX به USD:

$0.00077405
$0.00077405$0.00077405
-1.10%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای RabbitX (RBX)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:05:48 (UTC+8)

اطلاعات قیمت RabbitX (RBX) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00077405
$ 0.00077405$ 0.00077405
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00089018
$ 0.00089018$ 0.00089018
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00077405
$ 0.00077405$ 0.00077405

$ 0.00089018
$ 0.00089018$ 0.00089018

$ 0.300034
$ 0.300034$ 0.300034

$ 0.00009996
$ 0.00009996$ 0.00009996

--

-1.19%

-48.06%

-48.06%

قیمت لحظه‌ ای RabbitX (RBX) برابر است با $0.00077405. در 24 ساعت گذشته، RBX در بازه قیمتی حداقل $ 0.00077405 تا حداکثر $ 0.00089018 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته RBX برابر با $ 0.300034 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00009996 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، RBX در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -1.19% و در 7 روز گذشته -48.06% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار RabbitX (RBX)

$ 464.34K
$ 464.34K$ 464.34K

--
----

$ 774.05K
$ 774.05K$ 774.05K

599.88M
599.88M 599.88M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی RabbitX برابر است با $ 464.34K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش RBX برابر است با 599.88M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 774.05K است.

تاریخچه قیمت RabbitX (RBX) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت RabbitX به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت RabbitX به USD به میزان $ -0.0000158224 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت RabbitX به USD به میزان $ -0.0007114356 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت RabbitX به USD به میزان $ +0.00033413884559253584 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-1.19%
30 روز$ -0.0000158224-2.04%
60 روز$ -0.0007114356-91.91%
90 روز$ +0.00033413884559253584+75.96%

RabbitXRBX چیست

What is the project about? RabbitX is a global permissionless perpetuals exchange powered by Starknet. RabbitX is building the most secure and liquid global derivatives network, giving you 24/7 access to global markets anywhere in the world.

What makes your project unique? The first decentralised perpetuals project to launch with Starknet. Our state-of-the-art platform built using a hybrid architecture, is optimized to deliver unparalleled speed and security for our traders. With deep orderbook liquidity, zero gas fees, and up to 50x leverage, RabbitX is the best derivatives DEX to trade on.

History of your project. Started initially as Strips finance in 2021, pivoted to RabbitX in May 2022. Launched testnet in Jan 2023, and launched mainnet in Feb 2023.

What’s next for your project? Our roadmap includes:

  • launching multiple asset classes perpetuals (FX, commodities, interest rates)
  • proof of real-time solvency
  • staking
  • trader rewards
  • options orderbook
  • multi-asset collateral
  • decentralised sequencer
  • layer 3 zk-rollup orderbook

link to our roadmap: https://landing.rabbitx.io/roadmap

What can your token be used for?

  • token will be used in the future for staking and rewards boost

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت RabbitX (USD)

ارزش RabbitX (RBX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از RabbitX (RBX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت RabbitX را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت RabbitX را بررسی کنید!

RBX به ارزهای محلی

توکنومیکس RabbitX (RBX)

درک، توکنومیکس RabbitX (RBX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده RBX بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره RabbitX (RBX)

امروز RabbitX (RBX) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای RBX به واحد USD برابر است با 0.00077405 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی RBX نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی RBX نسبت به USD برابر است با $ 0.00077405. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار RabbitX چقدر است؟
ارزش بازار RBX برابر است با $ 464.34K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش RBX چقدر است؟
عرضه در گردش RBX برابر است با 599.88M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت RBX چقدر بوده است؟
RBX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.300034 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت RBX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
RBX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00009996 USD رسید.
حجم معاملات RBX چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای RBX برابر است با -- USD.
آیا RBX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد RBX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت RBX مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:05:48 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به RabbitX (RBX)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,881.14
$113,881.14$113,881.14

-0.94%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,099.56
$4,099.56$4,099.56

-1.75%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05758
$0.05758$0.05758

+3.35%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.92
$200.92$200.92

+0.40%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.2615
$4.2615$4.2615

-17.82%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,099.56
$4,099.56$4,099.56

-1.75%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,881.14
$113,881.14$113,881.14

-0.94%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.92
$200.92$200.92

+0.40%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6299
$2.6299$2.6299

-1.17%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,140.96
$1,140.96$1,140.96

-0.23%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001090
$0.001090$0.001090

+81.66%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001482
$0.0000000000000001482$0.0000000000000001482

+1,259.63%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1638
$0.1638$0.1638

+227.60%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04545
$0.04545$0.04545

+127.25%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000192
$0.0000000000192$0.0000000000192

+88.23%

لوگو Open Loot

Open Loot

OL

$0.03704
$0.03704$0.03704

+98.92%