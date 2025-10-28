قیمت لحظه‌ ای Quantum Swap امروز برابر است با 0.00003107 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت QSWAP به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت QSWAP را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Quantum Swap امروز برابر است با 0.00003107 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت QSWAP به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت QSWAP را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت Quantum Swap (QSWAP)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 QSWAP به USD:

--
----
0.00%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Quantum Swap (QSWAP)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:05:34 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Quantum Swap (QSWAP) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00108259
$ 0.00108259$ 0.00108259

$ 0.00000111
$ 0.00000111$ 0.00000111

--

--

-10.02%

-10.02%

قیمت لحظه‌ ای Quantum Swap (QSWAP) برابر است با $0.00003107. در 24 ساعت گذشته، QSWAP در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته QSWAP برابر با $ 0.00108259 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00000111 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، QSWAP در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -- و در 7 روز گذشته -10.02% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Quantum Swap (QSWAP)

$ 310.72K
$ 310.72K$ 310.72K

--
----

$ 310.72K
$ 310.72K$ 310.72K

10.00B
10.00B 10.00B

9,999,999,695.445187
9,999,999,695.445187 9,999,999,695.445187

ارزش بازار فعلی Quantum Swap برابر است با $ 310.72K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش QSWAP برابر است با 10.00B، و عرضه کل آن 9999999695.445187 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 310.72K است.

تاریخچه قیمت Quantum Swap (QSWAP) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Quantum Swap به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Quantum Swap به USD به میزان $ -0.0000169461 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Quantum Swap به USD به میزان $ -0.0000172064 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Quantum Swap به USD به میزان $ -0.0005349003050611933 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0--
30 روز$ -0.0000169461-54.54%
60 روز$ -0.0000172064-55.37%
90 روز$ -0.0005349003050611933-94.51%

Quantum SwapQSWAP چیست

What is the project about?

Quantum Network is a blockchain platform designed to enhance the scalability, efficiency, and interoperability of digital transactions across multiple blockchain ecosystems. At its core, Quantum Network aims to address some of the fundamental challenges facing the blockchain industry today, including high transaction fees, slow transaction speeds, and the complexities of interacting across different blockchain platforms.

What makes your project unique?

  1. AI-Driven Transaction Cost Optimization Quantum Network uses artificial intelligence to dynamically adjust transaction costs. This AI system analyzes network congestion and user behavior patterns to optimize fees in real-time. By leveraging AI, Quantum ensures that transaction costs are kept at a minimum while maintaining fast processing times, which is crucial for user satisfaction and network scalability.
  2. Solana Integration for Cross-Chain Swaps Quantum Network includes integration with Solana, one of the fastest blockchains, known for its high throughput and low transaction costs. This integration allows users of Quantum Network to perform cross-chain swaps using Solana’s blockchain, which significantly enhances the speed and reduces the cost of transactions, especially for users looking to interact with decentralized applications (dApps) and services outside the Ethereum ecosystem.
  3. Layer 2 Solutions Quantum Network implements advanced Layer 2 solutions to address the common scalability issues associated with many blockchains. By processing transactions off the main chain (Layer 1), Quantum Network ensures faster transaction speeds and lower fees, significantly improving throughput without compromising on security.

History of your project.

Fairly new launch, has only been out 104 days, and has amassed over $100k volume on both DEX and CEX

What’s next for your project?

Layer 2 Blockchain testnet release (under development)

What can your token be used for?

  1. Transaction Fees Tokens can be used to pay for transaction fees on the network. This includes fees for token swaps, smart contract executions, and other on-chain activities. Using the native token for fee payments incentivizes holding and using the token, as it is often required to interact with the platform.
  2. Governance Token holders can participate in the governance of the network, which includes voting on proposals for upgrades or changes to the system. This democratic approach allows token holders to influence the direction of the network's development, policy changes, and feature implementations.
  3. Staking Tokens can be staked by users to participate in the network's security and consensus mechanisms. Staking typically involves locking up a certain amount of tokens to support network operations, such as validating transactions or creating new blocks if the network uses a Proof of Stake (PoS) or similar consensus model. Stakers often receive rewards in the form of additional tokens.
  4. Liquidity Provision Tokens can be used to provide liquidity in decentralized exchanges (DEXs) or liquidity pools within the Quantum Network ecosystem. Liquidity providers often benefit from earning a portion of the transaction fees generated from the trading activity involving their provided liquidity.
  5. Incentive Mechanisms Tokens can be used to incentivize various behaviors within the ecosystem, such as rewarding users for adding content, participating in certain network activities, or promoting the network. These incentives help build a more active and engaged community.
  6. Reward Distribution In the context of Quantum Network's usage fees structure, tokens might be redistributed to holders as part of a reward system, where holders receive a percentage of the transaction fees or other earnings generated by the platform. This can include buyback and burn mechanisms to reduce supply and potentially increase token value, or direct distributions that reward long-term holders and users.
  7. Access to Services Tokens might grant holders access to premium features or services within the Quantum Network ecosystem, such as advanced trading capabilities, early access to new tools, or enhanced data services.
  8. Interoperability and Cross-Chain Functionality In a network designed for cross-chain interoperability, the native token can play a crucial role in facilitating and simplifying transactions across different blockchains, acting as a bridge or intermediary for value transfer.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Quantum Swap (USD)

ارزش Quantum Swap (QSWAP) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Quantum Swap (QSWAP) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Quantum Swap را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Quantum Swap را بررسی کنید!

QSWAP به ارزهای محلی

توکنومیکس Quantum Swap (QSWAP)

درک، توکنومیکس Quantum Swap (QSWAP) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده QSWAP بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Quantum Swap (QSWAP)

امروز Quantum Swap (QSWAP) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای QSWAP به واحد USD برابر است با 0.00003107 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی QSWAP نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی QSWAP نسبت به USD برابر است با $ 0.00003107. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Quantum Swap چقدر است؟
ارزش بازار QSWAP برابر است با $ 310.72K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش QSWAP چقدر است؟
عرضه در گردش QSWAP برابر است با 10.00B USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت QSWAP چقدر بوده است؟
QSWAP به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00108259 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت QSWAP در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
QSWAP به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00000111 USD رسید.
حجم معاملات QSWAP چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای QSWAP برابر است با -- USD.
آیا QSWAP در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد QSWAP در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت QSWAP مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:05:34 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Quantum Swap (QSWAP)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

