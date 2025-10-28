Quak CoinQUAK چیست

The cute yellow duck wearing sandals " Quak Quak Quak ". Quak Coin Launch on four.meme This is a completely real duck, it's my son's duck. And it's wearing duck slippers. Build for the community 💛 I want to create this for my son; he gave me the idea for Quak—a cute duck wearing adorable slippers. And I believe $Quak will go even further. Every day, I will tirelessly strive to connect more and build it stronger. I will build this community to be beneficial in the BSC meme ecosystem, and it will bring a lot of happiness to many struggling families in the future.

پیش‌ بینی قیمت Quak Coin (USD)

QUAK به ارزهای محلی

توکنومیکس Quak Coin (QUAK)

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Quak Coin (QUAK) امروز Quak Coin (QUAK) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای QUAK به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی QUAK نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی QUAK نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Quak Coin چقدر است؟ ارزش بازار QUAK برابر است با $ 7.52K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش QUAK چقدر است؟ عرضه در گردش QUAK برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت QUAK چقدر بوده است؟ QUAK به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت QUAK در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ QUAK به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات QUAK چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای QUAK برابر است با -- USD . آیا QUAK در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد QUAK در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت QUAK مراجعه کنید.

