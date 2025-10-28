QstayQSTAY چیست

Qstay is transforming the global landscape of hospitality and rental investment property management through our innovative, technology-driven platform. Qstay is transforming the global landscape of hospitality and rental investment property management through our innovative, technology-driven platform.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Qstay (QSTAY) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Qstay (USD)

ارزش Qstay (QSTAY) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Qstay (QSTAY) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Qstay را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Qstay را بررسی کنید!

QSTAY به ارزهای محلی

توکنومیکس Qstay (QSTAY)

درک، توکنومیکس Qstay (QSTAY) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده QSTAY بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Qstay (QSTAY) امروز Qstay (QSTAY) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای QSTAY به واحد USD برابر است با 0.00095767 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی QSTAY نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00095767 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی QSTAY نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Qstay چقدر است؟ ارزش بازار QSTAY برابر است با $ 956.96K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش QSTAY چقدر است؟ عرضه در گردش QSTAY برابر است با 999.26M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت QSTAY چقدر بوده است؟ QSTAY به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00575394 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت QSTAY در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ QSTAY به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00021882 USD رسید. حجم معاملات QSTAY چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای QSTAY برابر است با -- USD . آیا QSTAY در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد QSTAY در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت QSTAY مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Qstay (QSTAY)