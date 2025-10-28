QorynQOR چیست

Qoryn is a decentralized deployment field for AI systems. Instead of relying on centralized clouds, models are packaged into containers and dispatched across an encrypted mesh of runtime nodes. These nodes scale on their own, monitor activity, and execute inference with under 100ms latency. No DevOps. No dashboards. No cloud servers. You write the model and define the runtime. Qoryn takes care of everything else, including containerization, gRPC or REST endpoints, edge distribution, and real-time tracing. Deployments happen through a simple CLI. The mesh picks up the logic, signs it, and runs it on demand. Qoryn is built for bots, inference pipelines, and onchain AI. It removes infrastructure friction and allows models to run anywhere without asking permission. No tracking. No lock-in. Just results.

منبع Qoryn (QOR) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Qoryn (USD)

ارزش Qoryn (QOR) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Qoryn (QOR) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Qoryn را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Qoryn را بررسی کنید!

QOR به ارزهای محلی

توکنومیکس Qoryn (QOR)

درک، توکنومیکس Qoryn (QOR) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده QOR بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Qoryn (QOR) امروز Qoryn (QOR) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای QOR به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی QOR نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی QOR نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Qoryn چقدر است؟ ارزش بازار QOR برابر است با $ 6.30K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش QOR چقدر است؟ عرضه در گردش QOR برابر است با 999.54M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت QOR چقدر بوده است؟ QOR به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت QOR در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ QOR به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات QOR چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای QOR برابر است با -- USD . آیا QOR در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد QOR در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت QOR مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Qoryn (QOR)