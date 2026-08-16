قیمت امروز Purple Wojak

قیمت لحظه‌ ای Purple Wojak (PURK) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.50% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PURK به USD برابر با $ 0 برای هر PURK می‌ باشد.

توکن Purple Wojak در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 13,823.19 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 998.72M PURK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PURK در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.0020818 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PURK طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -4.35% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Purple Wojak (PURK)

ارزش بازار $ 13.82K$ 13.82K $ 13.82K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 13.82K$ 13.82K $ 13.82K سرمایه در گردش 998.72M 998.72M 998.72M عرضه کل 998,717,991.171079 998,717,991.171079 998,717,991.171079

ارزش بازار فعلی Purple Wojak برابر است با $ 13.82K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش PURK برابر است با 998.72M، و عرضه کل آن 998717991.171079 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 13.82K است.