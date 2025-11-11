اقتصاد توکنی Pubhouse Dominance Index (PUB)

اقتصاد توکنی Pubhouse Dominance Index (PUB)

با بینش‌ های کلیدی در مورد Pubhouse Dominance Index (PUB)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-11-11 17:52:11 (UTC+8)
USD

اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت Pubhouse Dominance Index (PUB)

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت Pubhouse Dominance Index (PUB)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

ارزش بازار:
$ 301.46K
$ 301.46K$ 301.46K
کل عرضه:
$ 975.35M
$ 975.35M$ 975.35M
منبع تغذیه در گردش:
$ 975.35M
$ 975.35M$ 975.35M
ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):
$ 301.46K
$ 301.46K$ 301.46K
بالاترین رکورد تمام دوران:
$ 0.00208552
$ 0.00208552$ 0.00208552
پایین‌ ترین رکورد تمام دوران:
$ 0
$ 0$ 0
قیمت فعلی:
$ 0.00031019
$ 0.00031019$ 0.00031019

اطلاعات Pubhouse Dominance Index (PUB).

Pubhouse is a prediction token market platform where you can create and trade any belief or prediction.

🎯 Create Prediction Tokens

Input any belief or prediction - no forms, tickers, or supply decisions needed
If no similar market exists, create the generated market with a single click
Use article links or Polymarket links to auto-generate new markets
Earn 20% of all trading fees as the market creator

💰 Trade Like Memecoins

Each market has 1 billion tokens deployed to a Uniswap V4 pool
Trade based on attention and belief in predictions
No formal resolution - markets live on attention and speculation
Discover existing markets if your idea already exists
وب‌ سایت رسمی:
https://www.pubhouse.xyz

توکنومیکس Pubhouse Dominance Index (PUB): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده

درک اقتصاد توکنی Pubhouse Dominance Index (PUB) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:

کل عرضه:

حداکثر تعداد توکن‌های PUB که ایجاد شده‌ اند یا خواهند شد.

منبع تغذیه در گردش:

تعداد توکن‌ هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.

حداکثر عرضه:

محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن‌ های PUB که می‌ توانند وجود داشته باشند.

ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

نرخ تورم:

نشان می‌ دهد که توکن‌ های جدید با چه سرعتی معرفی می‌ شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می‌ گذارند.

چرا این معیارها برای معامله‌ گران مهم هستند؟

عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.

محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.

توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.

ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال‌ های احتمالی ارزش‌ گذاری بیش از حد.

حالا که اقتصاد توکنی PUB را درک کردید، قیمت زنده توکن PUB را بررسی کنید!

پیش‌ بینی قیمت PUB

می‌خواهید بدانید که PUB به کجا می‌ رود؟ صفحه پیش‌ بینی قیمت PUB ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص‌ های فنی را ترکیب می‌ کند تا یک چشم‌ انداز آینده‌ نگر ارائه دهد.

