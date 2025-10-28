Pubhouse Dominance IndexPUB چیست

Pubhouse is a prediction token market platform where you can create and trade any belief or prediction. 🎯 Create Prediction Tokens Input any belief or prediction - no forms, tickers, or supply decisions needed If no similar market exists, create the generated market with a single click Use article links or Polymarket links to auto-generate new markets Earn 20% of all trading fees as the market creator 💰 Trade Like Memecoins Each market has 1 billion tokens deployed to a Uniswap V4 pool Trade based on attention and belief in predictions No formal resolution - markets live on attention and speculation Discover existing markets if your idea already exists

منبع Pubhouse Dominance Index (PUB) وب سایت رسمی

PUB به ارزهای محلی

توکنومیکس Pubhouse Dominance Index (PUB)

درک، توکنومیکس Pubhouse Dominance Index (PUB) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده PUB بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Pubhouse Dominance Index (PUB) امروز Pubhouse Dominance Index (PUB) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای PUB به واحد USD برابر است با 0.00051274 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی PUB نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00051274 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی PUB نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Pubhouse Dominance Index چقدر است؟ ارزش بازار PUB برابر است با $ 500.57K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش PUB چقدر است؟ عرضه در گردش PUB برابر است با 976.36M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت PUB چقدر بوده است؟ PUB به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00208552 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت PUB در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ PUB به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00015335 USD رسید. حجم معاملات PUB چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای PUB برابر است با -- USD . آیا PUB در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد PUB در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت PUB مراجعه کنید.

