قیمت لحظه‌ ای Pubhouse Dominance Index امروز برابر است با 0.00051274 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت PUB به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت PUB را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت Pubhouse Dominance Index (PUB)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 PUB به USD:

$0.00051305
$0.00051305$0.00051305
-14.00%1D
نمودار قیمت لحظه ای Pubhouse Dominance Index (PUB)
اطلاعات قیمت Pubhouse Dominance Index (PUB) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00048514
$ 0.00048514$ 0.00048514
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00086699
$ 0.00086699$ 0.00086699
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00048514
$ 0.00048514$ 0.00048514

$ 0.00086699
$ 0.00086699$ 0.00086699

$ 0.00208552
$ 0.00208552$ 0.00208552

$ 0.00015335
$ 0.00015335$ 0.00015335

-2.74%

-14.16%

+33.12%

+33.12%

قیمت لحظه‌ ای Pubhouse Dominance Index (PUB) برابر است با $0.00051274. در 24 ساعت گذشته، PUB در بازه قیمتی حداقل $ 0.00048514 تا حداکثر $ 0.00086699 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته PUB برابر با $ 0.00208552 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00015335 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، PUB در یک ساعت گذشته -2.74%، در 24 ساعت گذشته -14.16% و در 7 روز گذشته +33.12% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Pubhouse Dominance Index (PUB)

$ 500.57K
$ 500.57K$ 500.57K

--
----

$ 500.57K
$ 500.57K$ 500.57K

976.36M
976.36M 976.36M

976,356,575.6333656
976,356,575.6333656 976,356,575.6333656

ارزش بازار فعلی Pubhouse Dominance Index برابر است با $ 500.57K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش PUB برابر است با 976.36M، و عرضه کل آن 976356575.6333656 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 500.57K است.

تاریخچه قیمت Pubhouse Dominance Index (PUB) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Pubhouse Dominance Index به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Pubhouse Dominance Index به USD به میزان $ +0.0008694950 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Pubhouse Dominance Index به USD به میزان $ +0.0000963641 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Pubhouse Dominance Index به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-14.16%
30 روز$ +0.0008694950+169.58%
60 روز$ +0.0000963641+18.79%
90 روز$ 0--

Pubhouse Dominance IndexPUB چیست

Pubhouse is a prediction token market platform where you can create and trade any belief or prediction.

🎯 Create Prediction Tokens

Input any belief or prediction - no forms, tickers, or supply decisions needed
If no similar market exists, create the generated market with a single click
Use article links or Polymarket links to auto-generate new markets
Earn 20% of all trading fees as the market creator

💰 Trade Like Memecoins

Each market has 1 billion tokens deployed to a Uniswap V4 pool
Trade based on attention and belief in predictions
No formal resolution - markets live on attention and speculation
Discover existing markets if your idea already exists

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Pubhouse Dominance Index (PUB)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Pubhouse Dominance Index (USD)

ارزش Pubhouse Dominance Index (PUB) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Pubhouse Dominance Index (PUB) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Pubhouse Dominance Index را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Pubhouse Dominance Index را بررسی کنید!

PUB به ارزهای محلی

توکنومیکس Pubhouse Dominance Index (PUB)

درک، توکنومیکس Pubhouse Dominance Index (PUB) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده PUB بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Pubhouse Dominance Index (PUB)

امروز Pubhouse Dominance Index (PUB) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای PUB به واحد USD برابر است با 0.00051274 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی PUB نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی PUB نسبت به USD برابر است با $ 0.00051274. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Pubhouse Dominance Index چقدر است؟
ارزش بازار PUB برابر است با $ 500.57K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش PUB چقدر است؟
عرضه در گردش PUB برابر است با 976.36M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت PUB چقدر بوده است؟
PUB به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00208552 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت PUB در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
PUB به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00015335 USD رسید.
حجم معاملات PUB چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای PUB برابر است با -- USD.
آیا PUB در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد PUB در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت PUB مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:11:23 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

