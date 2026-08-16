قیمت امروز psa10 coin

قیمت لحظه‌ ای psa10 coin (GRAIL) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.02% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GRAIL به USD برابر با $ 0 برای هر GRAIL می‌ باشد.

توکن psa10 coin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 13,775.51 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.31M GRAIL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GRAIL در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00133681 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GRAIL طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +2.47% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار psa10 coin (GRAIL)

ارزش بازار $ 13.78K$ 13.78K $ 13.78K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 13.78K$ 13.78K $ 13.78K سرمایه در گردش 999.31M 999.31M 999.31M عرضه کل 999,309,877.066158 999,309,877.066158 999,309,877.066158

ارزش بازار فعلی psa10 coin برابر است با $ 13.78K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش GRAIL برابر است با 999.31M، و عرضه کل آن 999309877.066158 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 13.78K است.