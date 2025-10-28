PryzmPRYZM چیست

Pryzm is at the forefront of blockchain innovation, offering a Layer 1 solution designed to help you tokenize and trade your yield with ease. By splitting your tokens into their original deposit and the staking rewards or yield, Pryzm provides you with the tools to maximize and monetize these components. The platform not only ensures optimal returns but also fosters a developer-friendly environment, encouraging the creation of new decentralized applications and financial products. With Pryzm, you can confidently navigate the blockchain ecosystem, harnessing the full potential of your assets in a secure and efficient manner.

منبع Pryzm (PRYZM) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Pryzm (USD)

ارزش Pryzm (PRYZM) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Pryzm (PRYZM) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Pryzm را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Pryzm را بررسی کنید!

PRYZM به ارزهای محلی

توکنومیکس Pryzm (PRYZM)

درک، توکنومیکس Pryzm (PRYZM) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده PRYZM بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Pryzm (PRYZM) امروز Pryzm (PRYZM) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای PRYZM به واحد USD برابر است با 0.00136734 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی PRYZM نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00136734 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی PRYZM نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Pryzm چقدر است؟ ارزش بازار PRYZM برابر است با $ 340.01K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش PRYZM چقدر است؟ عرضه در گردش PRYZM برابر است با 247.94M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت PRYZM چقدر بوده است؟ PRYZM به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.120383 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت PRYZM در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ PRYZM به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00127392 USD رسید. حجم معاملات PRYZM چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای PRYZM برابر است با -- USD . آیا PRYZM در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد PRYZM در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت PRYZM مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Pryzm (PRYZM)