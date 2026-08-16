قیمت امروز Proof Of Bagwork

قیمت لحظه‌ ای Proof Of Bagwork (POB) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 33.29% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی POB به USD برابر با $ 0 برای هر POB می‌ باشد.

توکن Proof Of Bagwork در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 21,633 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.84M POB می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، POB در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00149653 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز POB طی یک ساعت گذشته به میزان -7.59% و در هفت روز اخیر به میزان -73.97% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Proof Of Bagwork (POB)

ارزش بازار $ 21.63K$ 21.63K $ 21.63K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 21.63K$ 21.63K $ 21.63K سرمایه در گردش 999.84M 999.84M 999.84M عرضه کل 999,835,410.752958 999,835,410.752958 999,835,410.752958

ارزش بازار فعلی Proof Of Bagwork برابر است با $ 21.63K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش POB برابر است با 999.84M، و عرضه کل آن 999835410.752958 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 21.63K است.