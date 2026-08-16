قیمت امروز PrompTale AI

قیمت لحظه‌ ای PrompTale AI (TALE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.83% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TALE به USD برابر با $ 0 برای هر TALE می‌ باشد.

توکن PrompTale AI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 47,693 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 51.20M TALE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TALE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 2.56 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TALE طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -2.55% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.02K رسیده است.

اطلاعات بازار PrompTale AI (TALE)

ارزش بازار $ 47.69K$ 47.69K $ 47.69K حجم (24 ساعته) $ 2.02K$ 2.02K $ 2.02K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 465.75K$ 465.75K $ 465.75K سرمایه در گردش 51.20M 51.20M 51.20M عرضه کل 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

ارزش بازار فعلی PrompTale AI برابر است با $ 47.69K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.02K. عرضه در گردش TALE برابر است با 51.20M، و عرضه کل آن 500000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 465.75K است.