اقتصاد توکنی Private Aviation Finance Token (CINO)

اقتصاد توکنی Private Aviation Finance Token (CINO)

با بینش‌ های کلیدی در مورد Private Aviation Finance Token (CINO)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-11-11 16:27:14 (UTC+8)
USD

اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت Private Aviation Finance Token (CINO)

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت Private Aviation Finance Token (CINO)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

ارزش بازار:
$ 11.52M
$ 11.52M$ 11.52M
کل عرضه:
$ 999.91M
$ 999.91M$ 999.91M
منبع تغذیه در گردش:
$ 659.71M
$ 659.71M$ 659.71M
ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):
$ 17.46M
$ 17.46M$ 17.46M
بالاترین رکورد تمام دوران:
$ 0.053481
$ 0.053481$ 0.053481
پایین‌ ترین رکورد تمام دوران:
$ 0.01554199
$ 0.01554199$ 0.01554199
قیمت فعلی:
$ 0.01746035
$ 0.01746035$ 0.01746035

اطلاعات Private Aviation Finance Token (CINO).

The CINO token (contract address: BUUB7DpQT1mcTrs55oXawgEbxm5khAozsbmyhMdRpump) is a Solana-based cryptocurrency launched via the pump.fun platform on March 20, 2025. It is positioned as the "Private Aviation Finance Token," intended for use within the private aviation industry. The token was created by Ryan Cino, a corporate aircraft mechanic with 25 years of experience, who serves as its founder and promotes it through social media channels like X (@cinotoken , with over 52,000 followers) and a dedicated website (cinotoken.com).Purpose: CINO aims to function as a financial tool specifically for private aviation operators and maintenance, repair, and overhaul (MRO) providers. It seeks to address industry needs by providing a digital reserve of value and a payment mechanism for services, potentially streamlining transactions in a sector often burdened by high costs and traditional payment inefficiencies. Function: As a standard SPL token on Solana, CINO operates on a decentralized blockchain, enabling peer-to-peer transfers without intermediaries. It is traded on decentralized exchanges like PumpSwap and can be held in wallets such as Phantom as well as Coinstore.The token's supply is fixed at 1 billion units, with no minting authority, blacklist features, or burnt tokens noted in security scans. Current market data (as of August 8, 2025) shows a price around $0.04 USD, a market cap of approximately $40-50 million, and liquidity pools on Solana DEXs.

وب‌ سایت رسمی:
https://www.cinotoken.com/

توکنومیکس Private Aviation Finance Token (CINO): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده

درک اقتصاد توکنی Private Aviation Finance Token (CINO) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:

کل عرضه:

حداکثر تعداد توکن‌های CINO که ایجاد شده‌ اند یا خواهند شد.

منبع تغذیه در گردش:

تعداد توکن‌ هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.

حداکثر عرضه:

محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن‌ های CINO که می‌ توانند وجود داشته باشند.

ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

نرخ تورم:

نشان می‌ دهد که توکن‌ های جدید با چه سرعتی معرفی می‌ شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می‌ گذارند.

چرا این معیارها برای معامله‌ گران مهم هستند؟

عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.

محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.

توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.

ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال‌ های احتمالی ارزش‌ گذاری بیش از حد.

حالا که اقتصاد توکنی CINO را درک کردید، قیمت زنده توکن CINO را بررسی کنید!

پیش‌ بینی قیمت CINO

می‌خواهید بدانید که CINO به کجا می‌ رود؟ صفحه پیش‌ بینی قیمت CINO ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص‌ های فنی را ترکیب می‌ کند تا یک چشم‌ انداز آینده‌ نگر ارائه دهد.

چرا باید MEXC را انتخاب کنید؟

پلتفرم MEXC یکی از برترین صرافی‌ های ارز دیجیتال در جهان است که مورد اعتماد میلیون‌ ها کاربر در سراسر جهان است. چه مبتدی باشید و چه حرفه‌ ای، MEXC ساده‌ ترین راه برای انجام معاملات ارز دیجیتال برای شماست.

بیش از 4,000 جفت معاملاتی در بازارهای اسپات و فیوچرز
سریع‌ ترین لیست شدن توکن در بین صرافی‌ های متمرکز (CEX)
رتبه اول لیکوئیدیتی در سراسر بازار
کمترین هزینه، پشتیبانی 24 ساعته در هفت روز از هفته از مشتریان
شفافیت بیش از 100% در ذخیره توکن برای وجوه کاربران
آستانه بسیار پایین: خرید ارز دیجیتال فقط با 1 USDT
mc_how_why_title
خرید کریپتو فقط با 1 USDT: ساده ترین راه شما به دنیای ارز های دیجیتال!

سلب مسئولیت

داده‌های توکنومیکس در این صفحه از منابع شخص ثالث است. MEXC صحت آن را تضمین نمی‌ کند. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری، تحقیقات کاملی انجام دهید.

لطفاً توافقنامه کاربری و سیاست حفظ حریم خصوصی را مطالعه و درک کنید.