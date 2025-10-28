Private Aviation Finance TokenCINO چیست

The CINO token (contract address: BUUB7DpQT1mcTrs55oXawgEbxm5khAozsbmyhMdRpump) is a Solana-based cryptocurrency launched via the pump.fun platform on March 20, 2025. It is positioned as the "Private Aviation Finance Token," intended for use within the private aviation industry. The token was created by Ryan Cino, a corporate aircraft mechanic with 25 years of experience, who serves as its founder and promotes it through social media channels like X (@cinotoken , with over 52,000 followers) and a dedicated website (cinotoken.com).Purpose: CINO aims to function as a financial tool specifically for private aviation operators and maintenance, repair, and overhaul (MRO) providers. It seeks to address industry needs by providing a digital reserve of value and a payment mechanism for services, potentially streamlining transactions in a sector often burdened by high costs and traditional payment inefficiencies. Function: As a standard SPL token on Solana, CINO operates on a decentralized blockchain, enabling peer-to-peer transfers without intermediaries. It is traded on decentralized exchanges like PumpSwap and can be held in wallets such as Phantom as well as Coinstore.The token's supply is fixed at 1 billion units, with no minting authority, blacklist features, or burnt tokens noted in security scans. Current market data (as of August 8, 2025) shows a price around $0.04 USD, a market cap of approximately $40-50 million, and liquidity pools on Solana DEXs.

منبع Private Aviation Finance Token (CINO) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Private Aviation Finance Token (USD)

CINO به ارزهای محلی

توکنومیکس Private Aviation Finance Token (CINO)

درک، توکنومیکس Private Aviation Finance Token (CINO) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده CINO بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Private Aviation Finance Token (CINO) امروز Private Aviation Finance Token (CINO) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای CINO به واحد USD برابر است با 0.02028893 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی CINO نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.02028893 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی CINO نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Private Aviation Finance Token چقدر است؟ ارزش بازار CINO برابر است با $ 13.38M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش CINO چقدر است؟ عرضه در گردش CINO برابر است با 659.71M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت CINO چقدر بوده است؟ CINO به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.053481 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت CINO در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ CINO به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.01799096 USD رسید. حجم معاملات CINO چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای CINO برابر است با -- USD . آیا CINO در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد CINO در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت CINO مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Private Aviation Finance Token (CINO)