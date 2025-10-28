قیمت Private Aviation Finance Token (CINO)
+0.17%
-1.34%
+4.77%
+4.77%
قیمت لحظه ای Private Aviation Finance Token (CINO) برابر است با $0.02028893. در 24 ساعت گذشته، CINO در بازه قیمتی حداقل $ 0.01985388 تا حداکثر $ 0.02076533 معامله شده است که نشان دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته CINO برابر با $ 0.053481 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.01799096 می باشد.
از نظر عملکرد کوتاه مدت، CINO در یک ساعت گذشته +0.17%، در 24 ساعت گذشته -1.34% و در 7 روز گذشته +4.77% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می دهد.
ارزش بازار فعلی Private Aviation Finance Token برابر است با $ 13.38M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CINO برابر است با 659.71M، و عرضه کل آن 999905840.555595 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 20.29M است.
امروز، تغییر قیمت Private Aviation Finance Token به USD به میزان $ -0.00027612402079221 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Private Aviation Finance Token به USD به میزان $ -0.0095533652 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Private Aviation Finance Token به USD به میزان $ -0.0118065990 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Private Aviation Finance Token به USD به میزان $ 0 بود.
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ -0.00027612402079221
|-1.34%
|30 روز
|$ -0.0095533652
|-47.08%
|60 روز
|$ -0.0118065990
|-58.19%
|90 روز
|$ 0
|--
The CINO token (contract address: BUUB7DpQT1mcTrs55oXawgEbxm5khAozsbmyhMdRpump) is a Solana-based cryptocurrency launched via the pump.fun platform on March 20, 2025. It is positioned as the "Private Aviation Finance Token," intended for use within the private aviation industry. The token was created by Ryan Cino, a corporate aircraft mechanic with 25 years of experience, who serves as its founder and promotes it through social media channels like X (@cinotoken , with over 52,000 followers) and a dedicated website (cinotoken.com).Purpose: CINO aims to function as a financial tool specifically for private aviation operators and maintenance, repair, and overhaul (MRO) providers. It seeks to address industry needs by providing a digital reserve of value and a payment mechanism for services, potentially streamlining transactions in a sector often burdened by high costs and traditional payment inefficiencies. Function: As a standard SPL token on Solana, CINO operates on a decentralized blockchain, enabling peer-to-peer transfers without intermediaries. It is traded on decentralized exchanges like PumpSwap and can be held in wallets such as Phantom as well as Coinstore.The token's supply is fixed at 1 billion units, with no minting authority, blacklist features, or burnt tokens noted in security scans. Current market data (as of August 8, 2025) shows a price around $0.04 USD, a market cap of approximately $40-50 million, and liquidity pools on Solana DEXs.
|زمان (UTC+8)
|نوع
|اطلاعات
|10-27 16:29:31
|به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک میشود، به اوج قیمت جدید میرسد
|10-26 23:17:37
|به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر میرود، اتریوم از 4,000 دلار عبور میکند
|10-26 19:10:22
|به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنشها و آدرسهای معاملاتی x402 دهها برابر افزایش یافت
|10-25 15:47:08
|به روز رسانی های صنعت
دادهها: آدرسهایی که بین 100 و 10,000 ETH نگهداری میکنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمعآوری کردهاند
|10-25 13:34:16
|به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
|10-25 06:10:28
|به روز رسانی های صنعت
دادهها: تعداد بیتکوینهایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شدهاند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است
