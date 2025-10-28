قیمت لحظه‌ ای Private Aviation Finance Token امروز برابر است با 0.02028893 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت CINO به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت CINO را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Private Aviation Finance Token امروز برابر است با 0.02028893 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت CINO به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت CINO را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت Private Aviation Finance Token (CINO)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 CINO به USD:

$0.02028893
$0.02028893$0.02028893
-1.40%1D
نمودار قیمت لحظه ای Private Aviation Finance Token (CINO)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:48:04 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Private Aviation Finance Token (CINO) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.01985388
$ 0.01985388$ 0.01985388
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.02076533
$ 0.02076533$ 0.02076533
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.01985388
$ 0.01985388$ 0.01985388

$ 0.02076533
$ 0.02076533$ 0.02076533

$ 0.053481
$ 0.053481$ 0.053481

$ 0.01799096
$ 0.01799096$ 0.01799096

+0.17%

-1.34%

+4.77%

+4.77%

قیمت لحظه‌ ای Private Aviation Finance Token (CINO) برابر است با $0.02028893. در 24 ساعت گذشته، CINO در بازه قیمتی حداقل $ 0.01985388 تا حداکثر $ 0.02076533 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته CINO برابر با $ 0.053481 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.01799096 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، CINO در یک ساعت گذشته +0.17%، در 24 ساعت گذشته -1.34% و در 7 روز گذشته +4.77% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Private Aviation Finance Token (CINO)

$ 13.38M
$ 13.38M$ 13.38M

--
----

$ 20.29M
$ 20.29M$ 20.29M

659.71M
659.71M 659.71M

999,905,840.555595
999,905,840.555595 999,905,840.555595

ارزش بازار فعلی Private Aviation Finance Token برابر است با $ 13.38M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CINO برابر است با 659.71M، و عرضه کل آن 999905840.555595 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 20.29M است.

تاریخچه قیمت Private Aviation Finance Token (CINO) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Private Aviation Finance Token به USD به میزان $ -0.00027612402079221 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Private Aviation Finance Token به USD به میزان $ -0.0095533652 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Private Aviation Finance Token به USD به میزان $ -0.0118065990 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Private Aviation Finance Token به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.00027612402079221-1.34%
30 روز$ -0.0095533652-47.08%
60 روز$ -0.0118065990-58.19%
90 روز$ 0--

Private Aviation Finance TokenCINO چیست

The CINO token (contract address: BUUB7DpQT1mcTrs55oXawgEbxm5khAozsbmyhMdRpump) is a Solana-based cryptocurrency launched via the pump.fun platform on March 20, 2025. It is positioned as the "Private Aviation Finance Token," intended for use within the private aviation industry. The token was created by Ryan Cino, a corporate aircraft mechanic with 25 years of experience, who serves as its founder and promotes it through social media channels like X (@cinotoken , with over 52,000 followers) and a dedicated website (cinotoken.com).Purpose: CINO aims to function as a financial tool specifically for private aviation operators and maintenance, repair, and overhaul (MRO) providers. It seeks to address industry needs by providing a digital reserve of value and a payment mechanism for services, potentially streamlining transactions in a sector often burdened by high costs and traditional payment inefficiencies. Function: As a standard SPL token on Solana, CINO operates on a decentralized blockchain, enabling peer-to-peer transfers without intermediaries. It is traded on decentralized exchanges like PumpSwap and can be held in wallets such as Phantom as well as Coinstore.The token's supply is fixed at 1 billion units, with no minting authority, blacklist features, or burnt tokens noted in security scans. Current market data (as of August 8, 2025) shows a price around $0.04 USD, a market cap of approximately $40-50 million, and liquidity pools on Solana DEXs.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Private Aviation Finance Token (CINO)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Private Aviation Finance Token (USD)

ارزش Private Aviation Finance Token (CINO) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Private Aviation Finance Token (CINO) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Private Aviation Finance Token را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Private Aviation Finance Token را بررسی کنید!

CINO به ارزهای محلی

توکنومیکس Private Aviation Finance Token (CINO)

درک، توکنومیکس Private Aviation Finance Token (CINO) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده CINO بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Private Aviation Finance Token (CINO)

امروز Private Aviation Finance Token (CINO) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای CINO به واحد USD برابر است با 0.02028893 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی CINO نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی CINO نسبت به USD برابر است با $ 0.02028893. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Private Aviation Finance Token چقدر است؟
ارزش بازار CINO برابر است با $ 13.38M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش CINO چقدر است؟
عرضه در گردش CINO برابر است با 659.71M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت CINO چقدر بوده است؟
CINO به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.053481 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت CINO در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
CINO به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.01799096 USD رسید.
حجم معاملات CINO چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای CINO برابر است با -- USD.
آیا CINO در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد CINO در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت CINO مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:48:04 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Private Aviation Finance Token (CINO)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

