قیمت امروز Privacy Hood by Virtuals

قیمت لحظه‌ ای Privacy Hood by Virtuals (PHOOD) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 13.68% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PHOOD به USD برابر با $ 0 برای هر PHOOD می‌ باشد.

توکن Privacy Hood by Virtuals در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 43,285 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B PHOOD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PHOOD در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PHOOD طی یک ساعت گذشته به میزان -3.45% و در هفت روز اخیر به میزان -43.35% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Privacy Hood by Virtuals (PHOOD)

ارزش بازار $ 43.29K$ 43.29K $ 43.29K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 43.29K$ 43.29K $ 43.29K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Privacy Hood by Virtuals برابر است با $ 43.29K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش PHOOD برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 43.29K است.