قیمت لحظه‌ ای Prism AI امروز برابر است با 0.00767566 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت PRSAI به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت PRSAI را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Prism AI امروز برابر است با 0.00767566 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت PRSAI به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت PRSAI را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره PRSAI

اطلاعات قیمت PRSAI

وایت‌ پیپر PRSAI

وب‌سایت رسمی PRSAI

توکنومیکس PRSAI

پیش‌بینی قیمت PRSAI

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Prism AI

قیمت Prism AI (PRSAI)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 PRSAI به USD:

$0.00767566
$0.00767566$0.00767566
0.00%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Prism AI (PRSAI)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 15:30:00 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Prism AI (PRSAI) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.617031
$ 0.617031$ 0.617031

$ 0.00199182
$ 0.00199182$ 0.00199182

--

--

-6.30%

-6.30%

قیمت لحظه‌ ای Prism AI (PRSAI) برابر است با $0.00767566. در 24 ساعت گذشته، PRSAI در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته PRSAI برابر با $ 0.617031 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00199182 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، PRSAI در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -- و در 7 روز گذشته -6.30% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Prism AI (PRSAI)

$ 7.68K
$ 7.68K$ 7.68K

--
----

$ 7.68K
$ 7.68K$ 7.68K

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

ارزش بازار فعلی Prism AI برابر است با $ 7.68K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش PRSAI برابر است با 1.00M، و عرضه کل آن 1000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 7.68K است.

تاریخچه قیمت Prism AI (PRSAI) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Prism AI به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Prism AI به USD به میزان $ -0.0012771546 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Prism AI به USD به میزان $ -0.0019116714 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Prism AI به USD به میزان $ -0.5033194182203532 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0--
30 روز$ -0.0012771546-16.63%
60 روز$ -0.0019116714-24.90%
90 روز$ -0.5033194182203532-98.49%

Prism AIPRSAI چیست

Prism AI is a full-stack intelligence platform that transforms raw blockchain data into structured, real-time insight.

It’s not just about showing transactions. Prism AI reveals behavior, surfacing the deeper signals behind wallets, trends, and flows across chains.

While most tools display raw transactions, Prism AI decodes wallet behavior, identifies narrative shifts, and maps on-chain flows with real-time intelligence across multiple chains. Our platform blends behavioral analytics, AI-driven clustering, and multi-chain indexing to uncover insights that are invisible to standard explorers. It’s a full-stack intelligence layer designed for signal over noise.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Prism AI (USD)

ارزش Prism AI (PRSAI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Prism AI (PRSAI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Prism AI را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Prism AI را بررسی کنید!

PRSAI به ارزهای محلی

توکنومیکس Prism AI (PRSAI)

درک، توکنومیکس Prism AI (PRSAI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده PRSAI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Prism AI (PRSAI)

امروز Prism AI (PRSAI) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای PRSAI به واحد USD برابر است با 0.00767566 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی PRSAI نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی PRSAI نسبت به USD برابر است با $ 0.00767566. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Prism AI چقدر است؟
ارزش بازار PRSAI برابر است با $ 7.68K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش PRSAI چقدر است؟
عرضه در گردش PRSAI برابر است با 1.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت PRSAI چقدر بوده است؟
PRSAI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.617031 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت PRSAI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
PRSAI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00199182 USD رسید.
حجم معاملات PRSAI چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای PRSAI برابر است با -- USD.
آیا PRSAI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد PRSAI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت PRSAI مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 15:30:00 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Prism AI (PRSAI)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,267.02
$114,267.02$114,267.02

-0.61%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,121.38
$4,121.38$4,121.38

-1.23%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05154
$0.05154$0.05154

-7.48%

لوگو Solana

Solana

SOL

$202.49
$202.49$202.49

+1.18%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.3849
$4.3849$4.3849

-15.44%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,121.38
$4,121.38$4,121.38

-1.23%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,267.02
$114,267.02$114,267.02

-0.61%

لوگو Solana

Solana

SOL

$202.49
$202.49$202.49

+1.18%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6449
$2.6449$2.6449

-0.61%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,134.33
$1,134.33$1,134.33

-0.81%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$14.76997
$14.76997$14.76997

+118,059.76%

لوگو Ant Token

Ant Token

ANTY

$0.05041
$0.05041$0.05041

+4,941.00%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000026160
$0.0000000000000026160$0.0000000000000026160

+23,900.00%

لوگو Ant Token

Ant Token

ANTY

$0.05041
$0.05041$0.05041

+4,941.00%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1619
$0.1619$0.1619

+223.80%

لوگو HODL

HODL

HODL

$0.0302
$0.0302$0.0302

+130.53%

لوگو Open Loot

Open Loot

OL

$0.03520
$0.03520$0.03520

+89.04%