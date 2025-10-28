PowerloomPOWER چیست

Powerloom is the next-gen data layer for onchain consumer applications like DeFi, GameFi, NFTs, and more. It powers Web3 data apps that don’t want to spend millions of dollars on building or maintaining data access systems, RPC subscriptions, and data SaaS subscriptions. Powerloom helps them reduce operational costs, optimizing instead for scalability, flexibility, and agility. Every data point in every dataset generated by Powerloom is peer-validated, backed by consensus, and present on IPFS for complete transparency and trust. Powerloom is the next-gen data layer for onchain consumer applications like DeFi, GameFi, NFTs, and more. It powers Web3 data apps that don’t want to spend millions of dollars on building or maintaining data access systems, RPC subscriptions, and data SaaS subscriptions. Powerloom helps them reduce operational costs, optimizing instead for scalability, flexibility, and agility. Every data point in every dataset generated by Powerloom is peer-validated, backed by consensus, and present on IPFS for complete transparency and trust.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Powerloom (USD)

ارزش Powerloom (POWER) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Powerloom (POWER) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Powerloom را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Powerloom را بررسی کنید!

POWER به ارزهای محلی

توکنومیکس Powerloom (POWER)

درک، توکنومیکس Powerloom (POWER) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده POWER بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Powerloom (POWER) امروز Powerloom (POWER) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای POWER به واحد USD برابر است با 0.00460576 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی POWER نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00460576 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی POWER نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Powerloom چقدر است؟ ارزش بازار POWER برابر است با $ 722.04K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش POWER چقدر است؟ عرضه در گردش POWER برابر است با 156.77M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت POWER چقدر بوده است؟ POWER به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.330112 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت POWER در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ POWER به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00426987 USD رسید. حجم معاملات POWER چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای POWER برابر است با -- USD . آیا POWER در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد POWER در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت POWER مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Powerloom (POWER)