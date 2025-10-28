قیمت لحظه‌ ای Powerloom امروز برابر است با 0.00460576 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت POWER به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت POWER را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Powerloom امروز برابر است با 0.00460576 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت POWER به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت POWER را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره POWER

اطلاعات قیمت POWER

وایت‌ پیپر POWER

وب‌سایت رسمی POWER

توکنومیکس POWER

پیش‌بینی قیمت POWER

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Powerloom

قیمت Powerloom (POWER)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 POWER به USD:

$0.00460281
$0.00460281$0.00460281
-7.50%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Powerloom (POWER)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:04:33 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Powerloom (POWER) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00441818
$ 0.00441818$ 0.00441818
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00498299
$ 0.00498299$ 0.00498299
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00441818
$ 0.00441818$ 0.00441818

$ 0.00498299
$ 0.00498299$ 0.00498299

$ 0.330112
$ 0.330112$ 0.330112

$ 0.00426987
$ 0.00426987$ 0.00426987

+0.00%

-7.51%

-9.29%

-9.29%

قیمت لحظه‌ ای Powerloom (POWER) برابر است با $0.00460576. در 24 ساعت گذشته، POWER در بازه قیمتی حداقل $ 0.00441818 تا حداکثر $ 0.00498299 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته POWER برابر با $ 0.330112 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00426987 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، POWER در یک ساعت گذشته +0.00%، در 24 ساعت گذشته -7.51% و در 7 روز گذشته -9.29% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Powerloom (POWER)

$ 722.04K
$ 722.04K$ 722.04K

--
----

$ 4.61M
$ 4.61M$ 4.61M

156.77M
156.77M 156.77M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Powerloom برابر است با $ 722.04K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش POWER برابر است با 156.77M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 4.61M است.

تاریخچه قیمت Powerloom (POWER) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Powerloom به USD به میزان $ -0.000374355780952817 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Powerloom به USD به میزان $ -0.0014628851 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Powerloom به USD به میزان $ -0.0024086913 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Powerloom به USD به میزان $ -0.00609913965659378 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.000374355780952817-7.51%
30 روز$ -0.0014628851-31.76%
60 روز$ -0.0024086913-52.29%
90 روز$ -0.00609913965659378-56.97%

PowerloomPOWER چیست

Powerloom is the next-gen data layer for onchain consumer applications like DeFi, GameFi, NFTs, and more. It powers Web3 data apps that don’t want to spend millions of dollars on building or maintaining data access systems, RPC subscriptions, and data SaaS subscriptions. Powerloom helps them reduce operational costs, optimizing instead for scalability, flexibility, and agility. Every data point in every dataset generated by Powerloom is peer-validated, backed by consensus, and present on IPFS for complete transparency and trust.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Powerloom (USD)

ارزش Powerloom (POWER) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Powerloom (POWER) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Powerloom را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Powerloom را بررسی کنید!

POWER به ارزهای محلی

توکنومیکس Powerloom (POWER)

درک، توکنومیکس Powerloom (POWER) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده POWER بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Powerloom (POWER)

امروز Powerloom (POWER) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای POWER به واحد USD برابر است با 0.00460576 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی POWER نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی POWER نسبت به USD برابر است با $ 0.00460576. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Powerloom چقدر است؟
ارزش بازار POWER برابر است با $ 722.04K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش POWER چقدر است؟
عرضه در گردش POWER برابر است با 156.77M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت POWER چقدر بوده است؟
POWER به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.330112 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت POWER در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
POWER به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00426987 USD رسید.
حجم معاملات POWER چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای POWER برابر است با -- USD.
آیا POWER در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد POWER در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت POWER مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:04:33 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Powerloom (POWER)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,922.47
$113,922.47$113,922.47

-0.91%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,102.74
$4,102.74$4,102.74

-1.68%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05423
$0.05423$0.05423

-2.65%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.28
$201.28$201.28

+0.58%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.2784
$4.2784$4.2784

-17.50%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,102.74
$4,102.74$4,102.74

-1.68%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,922.47
$113,922.47$113,922.47

-0.91%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.28
$201.28$201.28

+0.58%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6328
$2.6328$2.6328

-1.07%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,141.74
$1,141.74$1,141.74

-0.16%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001091
$0.001091$0.001091

+81.83%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001482
$0.0000000000000001482$0.0000000000000001482

+1,259.63%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1643
$0.1643$0.1643

+228.60%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04585
$0.04585$0.04585

+129.25%

لوگو Open Loot

Open Loot

OL

$0.03751
$0.03751$0.03751

+101.45%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000203
$0.0000000000203$0.0000000000203

+99.01%