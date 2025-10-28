PopuPOPU چیست

$POPU — Born in the Toilet, Aiming for the Moon 🚽🌕 $POPU is an original meme coin on Solana with a unique and ridiculous character that stands out in the sea of clones. Inspired by the viral rise of $PEPE, $POPU carries that same degen spirit — but with a new face, raw humor, and a community that doesn’t take itself too seriously. No roadmap. No promises. Just pure meme energy, organic growth, and unstoppable toilet-born momentum. $POPU — Born in the Toilet, Aiming for the Moon 🚽🌕 $POPU is an original meme coin on Solana with a unique and ridiculous character that stands out in the sea of clones. Inspired by the viral rise of $PEPE, $POPU carries that same degen spirit — but with a new face, raw humor, and a community that doesn’t take itself too seriously. No roadmap. No promises. Just pure meme energy, organic growth, and unstoppable toilet-born momentum.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Popu (POPU) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Popu (USD)

ارزش Popu (POPU) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Popu (POPU) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Popu را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Popu را بررسی کنید!

POPU به ارزهای محلی

توکنومیکس Popu (POPU)

درک، توکنومیکس Popu (POPU) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده POPU بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Popu (POPU) امروز Popu (POPU) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای POPU به واحد USD برابر است با 0.00000626 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی POPU نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00000626 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی POPU نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Popu چقدر است؟ ارزش بازار POPU برابر است با $ 6.25K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش POPU چقدر است؟ عرضه در گردش POPU برابر است با 998.77M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت POPU چقدر بوده است؟ POPU به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00017013 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت POPU در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ POPU به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.0000057 USD رسید. حجم معاملات POPU چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای POPU برابر است با -- USD . آیا POPU در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد POPU در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت POPU مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Popu (POPU)